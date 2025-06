Una de las mejores películas de ciencia ficción del último año se queda sin secuela tras su injusto fracaso en cines: Paramount acaba de cancelar 'Transformers One 2'

Hace menos de un año llegaba a los cines 'Transformers One', un notable película de animación que nacía con la idea clara de ser el inicio de una lucrativa saga de películas de animación -en su momento se habló de una trilogía-. El problema fue que la película dirigida por Josh Cooley pinchó en taquilla, sentenciando así las posibilidades de tener una secuela. Ahora el propio director ha confirmado que en Paramount no tienen el más mínimo interés en hacerla y ha cancelado el proyecto.

El también director de 'Toy Story 4' ha desvelado esto durante su visita a la BotCon 2025, donde comentó que "me gustaría tener algo que anunciar, pero no lo tengo. Lo que me han dicho es que Paramount Animation no está interesada en hacer una secuela". Los abucheos del público fueron notorios al recibir ese jarro de agua fría.

Una lástima

Desde el punto de vista empresarial, es normal que en Paramount hayan decidido no seguir adelante con cualquier proyecto que pudiera haber de 'Transformers One 2' -¿o 'Transformers Two'?-. A fin de cuentas, la primera entrega apenas recaudó 129 millones de dólares en taquilla cuando su presupuesto en ningún caso bajó de los 75 millones -y algunas fuentes elevan esa cifra hasta los 147 millones-.

La cosa cambia desde el punto de vista artístico, ya que 'Transformers One' es una película que se sobreponía a lo previsible que era su historia para ofrecer un divertido espectáculo que sabía cómo hacérselo pasar en grande a ese niño interior que todavía todos tenemos. Además es la segunda entrega de este universo mejor valorada por la crítica con un 89% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

Además hay que tener en cuenta que en Hasbro anunciaron poco después de su fracaso que iban a dejar de coproducir tanto películas como series basadas en propiedades suyas, por lo que todo el peso de una secuela de 'Transformers One' habría recaído sobre Paramount. Y algo me dice que eso también complica aún la posibilidad de que la excelente 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' tenga la continuación que se merece.

