"Me han usado como ejemplo". Susan Sarandon afirma que está en la lista negra de Hollywood tras posicionarse a favor de Palestina

Vivimos tiempos convulsos por muchos motivos, pero uno de los más comentados es el trato de Israel hacia el pueblo de Palestina. Está claro que los primeros cuentan con un apoyo mayor, de ahí que sigan adelante con lo que para otros es directamente un genocidio. La actriz Susan Sarandon no dudó en posicionarse a favor de Palestina y ahora afirma que está en la lista negra de Hollywood por ello.

"Cancelaron todos mis proyectos"

La coprotagonista de 'Thelma & Louise' participó el 17 de noviembre de 2023 en una manifestación a favor de Palestina por la que fue muy criticada, especialmente por la siguiente frase: "Hay mucha gente que tiene miedo, que tiene miedo de ser judía en este momento, y que está saboreando lo que se siente al ser musulmán en este país, tan a menudo sometido a la violencia".

Sarandon no dudó en disculparse, señalando que afirmar algo así fue "un error terrible". Sin embargo, en Hollywood no se lo tomaron precisamente bien y ella misma desvela en The Times que las consecuencias no tardaron en llegar:

Mi agencia prescindió de mí y cancelaron todos mis proyectos. Me han usado como ejemplo de lo que no hay que hacer si quieres seguir trabajando.

La actriz reconoce que "no sé" si alguna producción de Hollywood querrá volver a contar con ella, ya que "no espero nada de Hollywood". Al menos toda esta polémica no la ha llevado a un retiro forzoso -aunque sí que todo apunta a que 'Blue Beetle' será su última superproducción-, pues tiene varios proyectos en marcha, pero todos ellos alejados de la meca del cine. Además, afirma que no es la única afectada por haberse pronunciado de alguna forma a favor de Palestina:

Hay mucha gente sin trabajo ahora mismo y desde noviembre del año pasado que han perdido su empleo como conserjes, como escritores, como pintores, como personas que trabajan en la cafetería, profesores sustitutos que han sido despedidos porque tuitearon algo, o les gustó un tuit, o pidieron un alto el fuego.

Un ejemplo perfecto de ello lo tenemos con el caso de Melissa Barrera y su despido de 'Scream 7' por ese mismo motivo. Y seguro que hay muchos más que no han hecho tanto ruido.

