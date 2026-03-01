La audiencia abraza los Goya 2026. Televisión Española ha conseguido su gala más vista en los últimos años

Anoche 2.396.000 espectadores de media se reunieron frente a la pantalla para presenciar los Goya en sus cuarenta aniversario. La gala, en la que se alzó 'Los domingos' como Mejor película, volvía a Barcelona por primera vez desde el año 2000, y fue también un espacio de reinvindicación y celebración de la diversidad española.

Se trata de los mejores datos de audiencia en los últimos años, según cómo lo miremos. En número de espectadores ha visto un empujón desde los últimos dos años, con la gala de 2023 superándola con 2,684,000 espectadores y comenzando un decrecimiento paulatino hasta la gala de anoche. Si hablamos de cuota de pantalla es la más vista desde 2020, donde se consiguió un 26,1% de share.

Son números que invitan a celebración, pero también nos permiten contextualizar la caída de espectadores en la televisión tradicional. Durante la pasada década, la gala promediaba sin muchos problemas los 3 millones y medio de espectadores. Los premios de 2016 y 2019 son los más vistos en diez años, quedándose cerca en ambos casos de los 4 millones.

El resto de la parrilla anoche no tenía mucho que hacer, repartiéndose la audiencia de forma más o menos equitativa. La segunda opción fue Antena 3 y sus reposiciones de 'Atrapa un millón' (7.5%), le seguía LaSexta Xplica (6.9%) y se quedaban muy cerquita uno de otro Telecinco con su reposición de 'Got Talent' (6,2%) y Cuatro con la suya de 'First Dates' (6%). La inercia de los Goya y la victoria de Alauda se notó en La 1, a la que le fue razonablemente bien con su emisión de 'Cinco Lobitos' tras la gala. Acumulando 14.9% y 480.000 espectadores pese a estar bien metidos en la madrugada.

RTVE ha salido beneficiada por partida doble. Además de ser líderes de audiencia los premios también han servido de validación creativa para la televisión pública. Han acumulando un total de 16 premios entre películas en las que ha participado, gracias a 'Los domingos' (5), 'Sorda' (3), 'La cena' (2), y uno más cada una por 'Maspalomas', 'Ciudad sin sueño', 'Decorado', 'Tardes de soledad', 'El cautivo' y 'Los tigres'.

