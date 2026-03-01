La monja que silenció la rave: 'Los domingos' supera a 'Sirat' en los Premios Goya 2026 y se alza como la mejor película española del año

Cinco títulos competían por el premio más importante de esta noche en la 40 edición de los Goya. Pero el duelo por la estatuilla de mejor película era realmente cosa de dos, 'Sirat' y 'Los domingos', claramente favoritas ante las otras tres candidatas ('La cena', 'Maspalomas' y 'Sorda'). Y efectivamente, las dos películas han acabado la noche como las más premiadas, aunque la gran triunfadora ha sido 'Los domingos'.

La monja silenció la rave

'Sirat' partía con 11 nominaciones a los Goya y con su director, Oliver Laxe, consolidado ya como una estrella y uno de los autores más fascinantes del panorama internacional. La película comenzó su exitosa carrera en el Festival de Cannes, donde empezó a cosechar premios, opta a 2 Premios Óscar, y nadie duda que Laxe ha creado una experiencia apasionante. 'Sirat' ganó 6 Goyas y puede presumir de ser la película española más galardonada del año, sin embargo, Laxe se va de la ceremonia con las manos vacías.

Por su parte, 'Los domingos' empezó la noche como la película más nominada en estos Goya 2026 con un total de 13 candidaturas, y un sorprendente éxito de público en salas que confirma el talento narrativo de Alauda Ruiz de Azúa después de su debut con 'Cinco lobitos' (ya ganó el Goya a la mejor dirección novel).

La película logró la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, dando comienzo a una sensacional temporada de premios (venció también en los Forqué) que ha culminado por todo lo alto con 5 Premios Goyas: ha ganado en las categorías de mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu), mejor actriz protagonista (Patricia Lopez Arnaiz), mejor guion original y mejor dirección para Alauda Ruiz de Azúa, y el premio gordo de mejor película del año. Espectacular.

En una gala cargada de mensajes políticos y reivindicativos, de intentar abrir un poco más los ojos de la gente hacia asuntos muy serios, como siempre en los Goya, se corre el riesgo de desviar la atención de lo que creo que es verdaderamente importante en este evento, que es el cine y el trabajo realizado por los finalistas. Un evento organizado para celebrar las películas españolas más destacadas del año pasado, mientras se entretiene a la audiencia que no tiene otra cosa mejor que hacer un sábado por la noche que encender la televisión y quedarse a ver cómo actores, directores, guionistas, productores y demás profesionales de la industria se aplauden, se elogian, se cuentan anécdotas y se reparten premios entre discursos, risas y lágrimas, clips y canciones (absolutamente innecesarias).

La de 2025 ha sido una estupenda cosecha para el cine español, no debe olvidarse. 'Sirat' y 'Los domingos' son dos peliculones; dos obras increíbles, absorbentes, memorables. Merecen todos los premios y cualquiera de las dos podría haberse llevado el Goya a la mejor película de forma justa. Personalmente, creo que el reparto entre los dos largometrajes es la decisión correcta, aunque yo habría entregado algún "cabezón" a Oliver Laxe; es raro y está feo que el principal responsable de una película ganadora de 6 premios no reciba ninguno. Aunque tras su victoria en Cannes y con todo el mundo a sus pies (literalmente, qué alto es), no creo que al autor gallego le importe demasiado esta "derrota".

Cuando los productores de 'Los domingos' han subido a recoger este último premio, han elegido destacar un dato sorprendente: solo cinco veces en los 40 años de historia de los Goya ha ganado una película dirigida por una mujer. Lanzaron el deseo de que "en los próximos 10 años los datos no nos sonrojen", arrancando muchos aplausos. Lo cual me parece muy curioso, porque una buena parte de esos mismos que aplauden son los que han ayudado a crear esa situación vergonzosa que se denuncia. Pero así son estos premios y así es la industria.

Se ha señalado asimismo al final de la ceremonia que la historia de 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa nos enseña que "lo íntimo también es político", un mensaje interesante en unos tiempos donde se cuestionan las barreras entre el cine y la política. También que como sociedad "nos quedan muchos prejuicios por superar" y que el cine puede ayudarnos a conseguirlo. Ojalá sea así. Sin duda, esta fantástica película da para reflexionar. Debería verla todo el mundo. Y su victoria en los Goya 2026 es justa.

