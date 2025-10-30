'Los domingos' sigue número 1 por tercer día consecutivo. La película de Alauda Ruiz de Azúa se consagra en taquilla y da una alegría al cine español

En apenas tres días, 'Los domingos', el nuevo largometraje de Alauda Ruiz de Azúa, se ha convertido en el fenómeno cinematográfico del momento en España. Tras su estreno en cines el pasado viernes, la película ha logrado colarse entre los éxitos de taquilla este fin de semana y aunque muchos esperan a promociones como el “día del espectador” o descuentos como el de mayores de 65 años, el filme ha recaudado más de 400.000 euros. Además, ha seguido siendo de las más más taquilleras durante tres días seguidos.

El boca a oreja ha jugado un papel fundamental en su éxito, y el respaldo crítico, incluido el galardón de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, ha impulsado a que el público se acerque a las salas para descubrir la historia de Blanca Soroa, una adolescente que decide hacerse monja en lugar de iniciar sus estudios universitarios, provocando tensiones en su familia.

Consagración en taquilla

Desde su llegada a las salas, 'Los domingos' ha demostrado una fuerza notable en la recaudación. Según Comscore, durante su primer fin de semana (entre el 24 y el 26 de octubre) recaudó 448.510 euros, compartiendo el ránking con otras películas españolas como 'La cena' de Manuel Gómez Pereira. Pero es que además, el largometraje ha repetido el éxito como una de las más taquilleras durante tres días seguidos.

El filme se centra en la historia de una familia descolocada por la decisión de la joven protagonista de ingresar en un convento. Mientras su padre, interpretado por Miguel Garcés, respeta su elección, su tía anticlerical (Patricia López Arnaiz) se opone rotundamente. Y esta tensión familiar es el centro del filme, donde Ruiz de Azúa permite que el público saque sus propias conclusiones sobre las motivaciones de cada uno y sus conflictos internos.

El boca a oreja ha sido crucial en el crecimiento de la película. La habilidad de la directora para tratar temas delicados -como la religión, la adolescencia y la independencia personal- sin caer en el maniqueísmo ha despertado interés tanto en espectadores creyentes como en aquellos más críticos con las instituciones religiosas. Esta capacidad de tocar diferentes sensibilidades sin imponer un juicio ha convertido a 'Los domingos' en una de las sorpresas más agradables del cine español reciente.

En un mes de octubre marcado por una taquilla floja y una saturación de estrenos sin grandes motores comerciales, 'Los domingos' destaca por ofrecer una propuesta independiente que ha logrado captar la atención del público. Con este resultado, la película de Ruiz de Azúa se consolida como uno de los títulos nacionales más prometedores del otoño y confirma que las historias bien contadas siguen teniendo un lugar en la cartelera española.

