Han Solo no puede disparar primero por la misma razón por la que Steven Spielberg nunca haría una película de 'Star Wars': George Lucas

Han pasado 6 años desde el estreno de 'El ascenso de Skywalker', la última película de la saga Star Wars. Puede que parezcan muchos, pero recordemos que pasaron 16 entre 'El retorno del jedi' y 'La amenaza fantasma', y 10 entre 'La venganza de los sith' y 'El despertar de la fuerza'. En todo caso, se acerca un nuevo largometraje de 'Star Wars' aunque quizá no sea el que esperaban todos los fans: 'The Mandalorian y Grogu'.

Ron Howard, la tercera opción de George Lucas

Mientras tanto, los fans tienen material de sobra con el que pasar el tiempo. Como las numerosas anécdotas sobre el creador de la saga, George Lucas. En una entrevista para HappySadConfused, su amigo el también cineasta Ron Howard habló sobre 'Star Wars' y desveló que Lucas le propuso dirigir las precuelas. Pero cuenta que lo hizo después de que Steven Spielberg y Robert Zemeckis rechazaran el trabajo:

"Lo hizo. No quería dirigirlas él y me dijo que había hablado con Zemeckis y Spielberg. Fui la tercera opción. Y todos le dijimos lo mismo: George, ¡deberías hacerlo tú!"

Val Kilmer y Ron Howard en el rodaje de Willow

Se entiende que detrás de ese "no" se encuentra la imposibilidad de contar con dos capitanes llevando el timón del mismo barco pero, por si acaso, Ron Howard aclaró su decisión. Justificó el rechazo a 'Star Wars' recordando el rodaje de 'Willow' y afirmando que fue su película menos personal debido a la imposición de la visión de George Lucas, guionista y productor de aquella aventura de fantasía estrenada en 1988.

En fin, Ron Howard reconoce que no se sentía capaz de continuar 'Star Wars': "Creo que nadie quería seguirla en ese momento, sería un honor pero demasiado abrumador". Por supuesto, la cosa cambió cuando Lucas abandonó la saga. Después de la venta de Lucasfilm a Disney, se pusieron en marcha varias películas y Howard acabó dirigiendo el spin-off de Han Solo. Un proyecto que le llegó de rebote tras el despido de los directores originales.

Por cierto, el director de la reciente 'Edén' también mencionó haber rechazado películas de superhéroes:

"Siento que no deberías hacer una película como una especie de ejercicio intelectual. Nunca fui de cómics. Me gustan esas películas cuando las veo, especialmente los orígenes de las historias. Pero nunca sentí que pudiera estar en un set a las 3 de la mañana, cansado, con diez decisiones importantes que tomar y saber intuitivamente, a un nivel visceral, cuáles son las necesidades de la historia. Es un tono un poco diferente… En mi caso, estaría imitando, no inventando. Así que nunca dije que sí a una."

Jar Jar Binks, el personaje favorito de George Lucas

Por otro lado, George Lucas nunca pierde la oportunidad de dejar declaraciones llamativas. Si es que se para a hablar. Lo hizo en una entrevista con VainityFair donde soltó que Jar Jar Binks es su personaje favorito de toda la saga. El personaje más odiado por los fans . ¿Estaba de broma? ¿Quiso provocar a los haters?

Posiblemente estaba vacilando a todo el mundo, pero quizá lo piense de verdad. A fin de cuentas, lo creó él y lo puso de senador. Un giro de los acontecimientos que en su momento pudo resultar ridículo, pero solo hay que echar un vistazo a las noticias para comprobar que, en realidad, George Lucas estaba lanzando un dardo muy certero sobre la política.

También es muy llamativa su explicación acerca de por qué decidió dejar la dirección de 'Star Wars' en manos de J.J. Abrams, responsable del ansiado Episodio VII que resucitó la franquicia. En la misma entrevista:

"Vas a hacer una película y todo lo que obtienes son críticas y gente intentando tomar decisiones sobre lo que vas a hacer antes de que lo hagas. No es divertido y no puedes experimentar. No puedes hacer nada. Tienes que hacerlo de cierta manera. No me gusta eso."

También se refirió a uno de los cambios que realizó en la primera trilogía de 'Star Wars' y que, seguramente, es la modificación más criticada por los fans: la escena en la que Han Solo dispara y mata a Greedo en la película original de la saga estrenada en 1977.

"Han Solo debería ser alguien como John Wayne"

En el montaje que se estrenó originalmente, Greedo apuntaba a Han pero éste es el único que abría fuego, adelantándose al probable movimiento de su rival. La escena tenía sentido y servía para caracterizar al personaje encarnado por Harrison Ford. Sin embargo, Lucas cambió de idea y retocó la escena para que Greedo disparase primero y Han lo matase como respuesta, como protección ante un peligro de muerte demostrado (claro, con la suerte de que su oponente tenía peor puntería que él).

Respecto a este debate, preguntaron a J.J. Abrams si cree que Han Solo disparó primero y su respuesta fue clara: "Diablos, ¡sí!". Pero George Lucas no lo ve así. Y ésta es la explicación:

"Han Solo se va a casar con Leia, y miras atrás y te preguntas: ¿Debería ser un frío asesino? Porque yo pensaba en la mitología, si debería ser un cowboy, alguien como John Wayne. Y me dije: Sí, debería ser John Wayne. Y cuando eres así no disparas primero, dejas que sean los otros quienes lo hagan. Es una realidad mitológica a la que esperamos que nuestra sociedad preste atención."

Por último, el creador de 'Star Wars' declaró que evita tener acceso a Internet desde el año 2000: "No uso Facebook ni Twitter, ni siquiera leo e-mails". Por si acaso estabas pensando en escribirle un mensaje con tu sincera opinión.

En Espinof | Décadas preguntándonos por qué así habla Yoda llevábamos. La respuesta, George Lucas acaba de dar... y mucho sentido tiene

En Espinof | Star Wars: todas las películas de la saga ordenadas de peor a mejor