'Han Solo: Una Historia de Star Wars' se rodó dos veces. Ahora, Ron Howard explica qué pasó exactamente en el terrible despido de sus directores anteriores

No suele ser común que, en un blockbuster millonario, el director acabe de patitas en la calle antes de terminar la película. No, porque, por lo general, antes de rodar todo está bien estudiado, medido y hablado con los productores que van a invertir un dineral en la película.

Sin embargo, en 'Han Solo: Una historia de Star Wars', Phil Lord y Christopher Miller no pudieron terminar de rodar antes de ser sustituidos por alguien más polivalente (y, todo sea dicho, con menos personalidad como cineasta): Ron Howard. Durante años nos hemos preguntado qué pasó ahí y ahora, siete años después, empezamos a tener la solución.

En un set de rodaje muy, muy lejano...

En una entrevista para Vulture, Howard se ha abierto en canal sobre 'Han Solo' y su experiencia en el rodaje, al menos bajo su punto de vista: "Básicamente me dijeron 'Hemos llegado a un callejón sin salida creativo con Lord y Miller. ¿Podrías considerar tomar su lugar?'". Como todos sabemos ahora, lo hizo, y nunca sabremos si fue para bien o para mal.

Miré el metraje que habían editado, y vi lo que les estaba molestando. Había un estudio al que le gustaba el guion de la manera en la que estaba y quería una película de 'Star Wars', pero había una desconexión tonal desde el principio, y no estaban convencidos de que lo que Phil y Chris estaban haciendo funcionara de manera efectiva. No podía juzgar porque no vi lo suficiente para saberlo, pero estaban seguros.

Al final, el presupuesto se agrandó hasta los 300 millones de dólares, en parte porque en Lucasfilm insistieron en hacer continuas regrabaciones. "Una vez dije 'Vale, creo que puedo hacer este guion, y entiendo lo que queréis', dijeron 'Queremos regrabar mucho'. Vi la mayoría de la película y señalé algunas cosas que creí que eran geniales. Y Phil y Chris fueron increíblemente generosos en este proceso. Estaban viendo dos películas diferentes".

Así que entré, me lo pasé en grande, pero no hay nada de personal en esa película. Sigue siendo una pena. Estoy esperando con ganas la próxima película de Phil y Chris.

Las consecuencias fueron las que fueron: la saga de spin-offs que iba a empezar se quedó tan solo en esta y en 'Rogue One' debido a la mala recepción crítica y a que su recaudación en taquilla fue tan solo de 393 millones de dólares. Howard no volvió a 'Star Wars' nunca y desde entonces ha dirigido 'Hillbilly, una elegía rural', 'Trece vidas' y 'Eden', que se estrenará en Estados Unidos la semana que viene. Lo que viene siendo un tío cumplidor.

Por su parte, Lord y Miller consigiueron levantarse del topetazo y se han convertido en productores y guionistas de éxito: han metido mano en 'Spider-man: un nuevo universo' y su secuela, 'Los Mitchell contra las máquinas' y 'Oso Vicioso', y en 2026 volverán a ponerse tras las cámaras para una de las películas más esperadas del año, 'Proyecto Salvación'. Al final, todos contentos. Bueno, excepto los encargados de contar billetes en Disney.

