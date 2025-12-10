Los fans de 'Star Wars' nunca verán el mejor duelo de sables láser de las precuelas. George Lucas lo eliminó

Pensar en la trilogía de precuelas de 'Star Wars' que George Lucas comenzó a hilvanar con 'La amenaza fantasma' en 1999, invita a muchos a proferir maldiciones de todos los tipos —de verdad, son mucho mejores de lo que recordamos, a pesar de los midiclorianos—. Pero si hay algo que une a haters y a fans es la descomunal pelea a tres entre Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn y Darth Maul al ritmo del tema Duel of the Fates compuesto por John Williams.

"La pelea más complicada que habíamos hecho nunca"

¿Y si os dijese que hubo una lucha con sables láser que se comía con patatas al momento estrella del Episodio I, y que nunca llegaremos a ver? Esto es lo que ha comentado el coordinador de especialistas Nick Gillard sobre una escena de combate que él califica como la mejor y más compleja de la saga, y que se quedó a las puertas de ser rodada después de una ardua preparación.

La escaramuza en cuestión debería haber tenido lugar durante el Episodio III, 'La venganza de los Sith'; en ella, Obi-Wan se encargaba de seis guardaespaldas del General Grievous al mismo tiempo. Ewan McGregor entrenó durante semanas y ensayó la coreografía para que, en el último momento, y debido a retrasos durante la producción, George Lucas decidiese resolver la escena en pocos segundos lanzando una pieza metálica sobre los villanos. La podéis recordar en este GIF:

"Fue la pelea más complicada que habíamos hecho nunca, y George dijo: '¡Lo siento mucho, pero voy a tirarles un contenedor encima!". Así explicó Nick Gillard, no con poco pesar, cómo George Lucas decidió acabar de un plumazo con la pelea que podría haber coronado todos los tops de la saga galáctica y haber mejorado un poco el sabor agridulce que dejó el cierre de la segunda trilogía —primera en cuanto cronología— al fandom.

