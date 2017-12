13 piezas de las bandas sonoras de 'Star Wars' que demuestran que John Williams es el verdadero corazón de la saga

Junto al de George Walton Lucas Jr., existe un nombre propio sin el cual seríamos incapaces de concebir la eterna 'Star Wars' tal y como la conocemos —y veneramos— hoy día. Ese no es otro que el del ilustrísimo John Towner Williams, encargado de vestir musicalmente —y de qué manera— la franquicia a lo largo de sus cuarenta años y ocho episodios de historia —exceptuando el spin-off 'Rogue One', cuyo score firma Michael Giacchino—.

Desde 'Una nueva esperanza' hasta la recién estrenada 'Los últimos Jedi', las notas de Williams han conseguido destacar como pocas bandas sonoras en la historia del séptimo arte entre sables láser, Caballeros Jedi y criaturas imposibles; y lo han hecho gracias a unas composiciones que han arraigado en el inconsciente colectivo mediante un calculado equilibrio entre sensibilidad y la más arrolladora épica.

Con el Episodio VIII ya arrasando en los cines de medio mundo, y después de haber exprimido hasta el último segundo de su, como era de esperar, impoluta B.S.O., es un momento idóneo para hacer un repaso a través de la música de 'Star Wars' con esta selección de las que considero como las 13 mejores piezas de toda la saga galáctica.

'Main Title' ('Star Wars - Episodio IV - Una nueva esperanza')

Seleccionar otra pieza para la primera entrada de esta lista sería como empezar la casa por el tejado. Y es que, al pensar en 'Star Wars', es inevitable tararear —aunque sea internamente— esta composición con la que abren todas y cada una de las cintas de la franquicia y que, además, suele utilizarse como leitmotiv musical de los momentos más heroicos, adaptándose de igual modo a cualquier situación y tono. Brillante.

'Princess Leia's Theme' ('Star Wars - Episodio IV - Una nueva esperanza')

Esta composición, vinculada al personaje de la princesa Leia, es una de las cumbres de la saga musicalmente hablando. Si bien es cierto que 'Princess Leia's Theme' fue madurando y evolucionando en 'El imperio contraataca' y 'El retorno del Jedi', la belleza y sensibilidad de la partitura de su versión original para 'Una nueva esperanza' la hacen totalmente arrebatadora.

'Binary Sunset' ('Star Wars - Episodio IV - Una nueva esperanza')

Por encima del 'Main Title', ninguna otra composición de John Williams dice 'Star Wars' como esta 'Binary Sunset'. Me arriesgo a decir que esta pieza de poco más de cuatro minutos de duración es la mejor de entre todas las que componen las bandas sonoras de la franquicia en su totalidad. Su solemnidad, su contrapunto nostálgico y su sentido para transportarnos al particular universo creado por George Lucas aseguran que se erice hasta el último vello de nuestro cuerpo cada vez que la escuchamos.

'The Imperial March (Darth Vader's Theme)' ('Star Wars: Episodio V - El imperio contraataca')

La marcha imperial ha trascendido a su naturaleza de B.S.O. para convertirse en un auténtico icono de la cultura popular asociado directamente al mal más puro. No es para menos, ya que este poderoso corte, además de ser una maravilla musicalmente hablando —probablemente, la mejor pieza de 'El imperio contraataca'—, trascendió a la trilogía original, regalando algún que otro momento especialmente inspirado durante las precuelas.

'Yoda's Theme' ('Star Wars: Episodio V - El imperio contraataca')

Si la marcha imperial es la representación sonora del mal y la oscuridad, 'Yoda's Theme' es su total antítesis, evocando a la perfección el reverso luminoso de la Fuerza y describiendo mediante notas el alma del legendario caballero Jedi que da nombre al corte. Un nuevo hito dentro de las partituras de Williams en el que también hay cabida para la épica; estando muy cerca del nivel del ya mencionado 'Binary Sunset'.

'Han Solo and the Princess' ('Star Wars: Episodio V - El imperio contraataca')

Cuando juntas dos personalidades como las de la princesa Leia y la del macarra de Han Solo es inevitable que, en primer lugar, surja el amor y que, en segunda instancia, esto se traduzca en una pieza musical como este 'Han Solo and the Princess'. Un corte que, en su brevedad, consigue condensar el espíritu de ambos personajes y explorar los altibajos de su relación; tanto los momentos más dulces como los más amargos —sí, en los que hay carbonita de por medio—.

'Luke and Leia' ('Star Wars - Episodio VI: El retorno del Jedi')

Antes mencionaba la evolución de 'Princess Leia's Theme' a lo largo de la trilogía original. Pues bien, dicha composición de John Williams derivó en esta maravilla en la que la suavidad y sensibilidad abrieron paso a un mayor brío que refleja a las mil maravillas el arco del personaje, que culmina con el descubrimiento de que, en efecto, también es una Skywalker.

'The Battle Of Endor II Medley' ('Star Wars - Episodio VI: El retorno del Jedi')

A partir del quinto minuto de este corte podemos encontrar otro de los indiscutibles picos de calidad de todas las B.S.O. de 'Star Wars'. Una sombría composición que hace honor al clímax al que acompaña, envolviendo de un aura de lo más trágica al último duelo entre Darth Vader y Luke Skywalker en el que, al fin, Anakin encuentra redención. Magistral.

'Duel of the Fates' ('Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma')

Damos el salto a la trilogía de precuelas con una composición única. Hasta la llegada de 'La amenaza fantasma' no habíamos escuchado nada parecido en 'Star Wars' —a pesar de que los coros ya habían hecho un tímido acto de presencia—. La épica de las partituras de cuerda y viento se ve potenciada hasta límites insospechados gracia a las voces que entonan el poema medieval 'Cad Goddeu' durante la encarnizada batalla entre Obi-Wan, Qui-Gon y el infame Darth Maul.

'Across the Stars' ('Star Wars - Episodio II - El ataque de los clones')

Al igual que el filme al que acompaña, la banda sonora de 'El ataque de los clones' es, probablemente, la más floja de toda la saga hasta la fecha. Pese a ello, John Williams se las arregló para dejarnos esta pequeña maravilla titulada 'Across the Stars': una traslación musical del intenso y, a su vez, funesto romance entre Anakin Skywalker y Padme Amidala que capta a las mil maravillas la esencia de 'Star Wars'.

'Battle of the Heroes' ('Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith')

'Battle of the Heroes' tuvo la difícil misión de acompañar la que, probablemente, fuese la secuencia más esperada de toda la trilogía de precuelas de 'Star Wars': el duelo entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. John Williams salió airoso de tamaña empresa brindándonos una pieza hermanada con la espléndida 'Duel of the Fates' en la que, de nuevo, los coros vuelven a marcar la diferencia. Intensa, oscura y con la palabra "tragedia" grabada a fuego entre los pentagramas que contienen sus notas.

'Scherzo for X-Wings' ('Star Wars - Episodio VII - El despertar de la Fuerza')

Personalmente, podría catalogar la banda sonora de 'El despertar de la fuerza' dentro de lo "sencillamente funcional", pasando por nuestros oídos cumpliendo su función sin problemas, pero sin dejar una sola melodía arraigada en nuestro cerebro. Pese a ello, John Williams se las apaña para, haciendo uso del reciclaje, enriquecer el Episodio VII con este refrito del tema principal de 'Star Wars' que grita "épica" a los cuatro vientos.

'Main Title and Escape' ('Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi')

Por encima del tratamiento de su guión o de sus personajes, 'Los últimos Jedi' es puro músculo y vigor audiovisual. Esto queda reflejado desde los primeros compases de la película, cuya espectacular e intensa secuencia de apertura viene acompañada de la pieza 'Escape': una delicia que abraza la acción, el suspense y la heroicidad de la que hacen gala sus protagonistas.