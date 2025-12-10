'Avatar: La leyenda de Aang' se prepara para aprender a dominar la tierra en el primer tráiler de la temporada 2. El remake de Netflix vuelve en 2026

La aventura del 'Avatar: La leyenda de Aang' está lejos de acabarse y Netflix acaba de recordarnos que aún queda mucho por contar. Tras el éxito de su primera temporada, la versión de acción real de la serie de animación regresa con un primer adelanto que confirma que la temporada 2 llegará en 2026.

Esta adaptación de acción real del clásico animado de Nickelodeon vuelve a apostar por la épica y el crecimiento personal de Aang, el joven de 12 años destinado a dominar el aire, el agua, la tierra y el fuego para restaurar el equilibrio en el mundo.

Azula entra en escena

En la primera entrega vimos cómo Katara y Sokka lo rescataron tras un siglo congelado y lo acompañaron en un viaje lleno de aprendizajes, amenazas y revelaciones, mientras la Nación del Fuego -con Zuko e Iroh a la cabeza, y bajo las órdenes del Señor del Fuego Ozai- trataba de capturarlo. Ahora, el nuevo tráiler adelanta el que es uno de los arcos más queridos: la llegada de Toph Beifong, el despertar de las nuevas habilidades y la llegada de peligros aún mayores dentro de la familia real del Fuego.

Al igual que en la serie original de Nickelodeon, la segunda temporada llevará a Aang a aprender control de la tierra con Toph Beifong, una joven prodigio ciega que se convertirá en una de sus maestras más decisivas. Interpretada por Miya Cech, Toph aparece en el tráiler participando en una competición de earthbending, un guiño directo a uno de los momentos más icónicos del material original. Su llegada promete ampliar no solo el espectro del poder elemental, sino también la dinámica del grupo.

El tráiler muestra a Aang, Katara y Sokka enfrentándose a desafíos más grandes durante su viaje, mientras las tensiones políticas y espirituales del mundo siguen escalando. Con nuevos escenarios, personajes fundamentales y un enfoque más maduro, la temporada 2 apunta a convertirse en el punto de inflexión emocional y narrativo de la trilogía que Netflix ya tiene confirmada.





Tras su estreno en 2024, Avatar: La leyenda de Aang fue renovada por dos entregas más para cerrar la historia tal como lo hizo la serie animada. La temporada 3 ya está garantizada, lo que permitirá adaptar el arco completo del Avatar sin prisas.

El adelanto también confirma la presencia de Azula, interpretada por Elizabeth Yu, cuyo dominio del rayo ya comienza a manifestarse. Este detalle, especialmente celebrado por los fans, adelanta un tono más oscuro y una amenaza más compleja que la que representaba Zuko en la primera temporada. La serie parece dispuesta a explorar la rivalidad familiar con mayor profundidad y a situar al equipo Avatar ante peligros crecientes.

