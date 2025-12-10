Últimos días para ver en Netflix un clásico del cine de suspense nominado a 6 Oscars. Un thriller psicológico que no se podría hacer hoy

Más que un thriller erótico, 'Atracción fatal' es un estudio afilado sobre el deseo, la culpa y las consecuencias que se descontrolan cuando una decisión impulsiva abre una grieta irreparable. Y décadas después de su estreno, la película sigue siendo igual de incómoda, poderosa y magnética.

Este clásico de 1987 dirigido por Adrian Lyne sigue siendo un icono por la química explosiva entre Michael Douglas y Glenn Close, por la tensión narrativa creciente y por esa sensación de que, desde el primer minuto, el viaje no va a terminar bien.

Todo un clásico del género

Todo comienza con el abogado Dan Gallagher. Lleva una vida perfecta, tiene una esposa maravillosa, una hija encantadora y un buen trabajo. Un día, en una fiesta conoce a Alex, una atractiva mujer que lo seduce, pero con la que vive únicamente una aventura puntual.

Sin embargo, cuando él le anuncia el fin de la relación ella reacciona con una violencia inaudita. No acepta ser rechazada y sus sentimientos se convierten en una obsesión enfermiza y peligrosa.

Glenn Close ofrece una interpretación monumental, compleja, vulnerable y aterradora, y Michael Douglas, por su parte, encarna con precisión a un hombre que intenta volver a recomponer su vida mientras descubre que las consecuencias de sus actos son mucho más grandes de lo que pensaba.

Por otro lado, la dirección de Adrian Lyne -con su estampa visual sensual, elegante e inquietante- convierte cada escena en una pequeña bomba que puede estallar en cualquier momento. Hay momentos que ya son historia del cine, desde los más íntimos hasta los de suspense y violencia absoluta, todos sostenidos por una tensión insostenible que seguramente no se podrían hacer hoy de la misma manera.

Al final, la película no solo funciona como un thriller, sino que también es un espejo incómodo que obliga a tener en cuenta el precio que tienen las decisiones que tomamos.

Más allá del impacto cultural que ha tenido, 'Atracción fatal' sigue siendo una obra imprescindible para los amantes de los thrillers psicológicos con capas y muchos matices. Por eso, este puede ser el momento ideal para volver a verla -y porque además abandonará el catálogo de Netflix el 14 de diciembre-.

