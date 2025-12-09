Globos de Oro 2026. Dónde ver en streaming 'Sirat', 'Los pecadores', 'Adolescencia' y el resto de películas y series nominadas

Las nominaciones a los Globos de Oro 2026 ya está aquí y tenemos decenas de series y películas elegidas como lo mejor que se ha estrenado en este 2025. Y probablemente, por lo menos a mí me pasa siempre, haya alguna película o serie que no teníamos del todo en el radar y el verla nominada es toda una invitación para echarle un vistazo.

Así que hemos recopilado todas las películas y series nominadas a las categorías principales y vamos a repasar cuáles se pueden ver ya en streaming y en qué plataforma. Vayamos a ello.

Cine

Elio

Dirigida por Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina | Fecha de estreno: 9 de julio

No puede faltar nunca una película de Pixar y en esta ocasión la agraciada es una entrada a la ciencia ficción con la historia de un chaval que es elegido para ser embajador galáctico de la Tierra.

Nominada a mejor película de animación (1 nominación en total)

Se puede ver en Disney+ | Crítica

F1: La película

Dirigida por Joseph Kosinski | Reparto: Brad Pitt, Javier Bardem, Damson Idris | Fecha de estreno: 27 de junio

Vaya película de alta velocidad tenemos con la historia de un piloto que sale de su autoimpuesto retiro a petición de un antiguo amigo para intentar remontar una escudería en horas bajas.

Nominada a logro cinematográfico y de taquilla (2 nominaciones en total)

A partir del 12 de diciembre en Apple TV | Crítica

Frankenstein

Dirección: Guillermo del Toro | Reparto: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, etc. | Fecha de estreno: 7 de noviembre

Era una de las películas más esperadas del año y para muchos no ha decepcionado la adaptación yéndose al terror gótico original de la novela de Mary Shelley.

Nominada a mejor película dramática (5 nominaciones en total)

Se puede ver en Netflix | Crítica

Las guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters)

Dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang | Fecha de estreno: 20 de junio

Quiero más. Seas o no fan del KPOP y conozcas su mundillo, esta pedazo película te tendrá vibrando y cantando con la historia de esta banda que, como podéis imaginar, compagina su fama como artistas con su faceta de cazadoras de demonios.

Nominada a Mejor película de animación (3 nominaciones en total)

Se puede ver en Netflix | Crítica

Misión imposible: Sentencia final

Dirigida por Christopher McQuarrie | Reparto: Tom Cruise, Hayley Atwell, etc.| Fecha de estreno: 23 de mayo

Nos despedimos de Ethan Hunt con una película decidida a homenajear la saga por completo en una lucha en la que el equipo debe destruir una peligrosa IA dispuesta a hacerse con el control de todo.

Nominada a logro cinematográfico y de taquilla (1 nominación en total)

Desde el 17 de diciembre en SkyShowtime | Crítica

Los pecadores (Sinners)

Dirección: Ryan Coogler | Reparto: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton | Fecha de estreno: 16 de abril

Una de las favoritas de la noche es esta historia de vampiros que viene de la mano de Coogler. Una historia de dos hermanos gemelos que buscan comenzar de nuevo solo para descubrir que lo peor está todavía por llegar.

Nominada a mejor drama (7 nominaciones en total)

Se puede ver en HBO Max | Crítica

Sirāt

Dirección: Oliver Laxe | Reparto: Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid, Tonin Janvier, etc. | Fecha de estreno: 6 de junio

Una de las sorpresas ha sido encontrarnos una representante española. Un viaje por el desierto de un padre en busca de su hija que no dejará indiferente a nadie.

Nominada a mejor película de habla no inglesa (2 nominaciones en total)

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

Weapons

Dirigida por Zach Cregger | Reparto: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, etc. | Fecha de estreno: 8 de agosto

Probablemente, uno de los fenómenos de terror del año. Con una narración fragmentada, nos encontramos con la historia de la misteriosa desaparición de todos los niños de una clase salvo uno.

Nominada a logro cinemática y de taquilla (2 nominaciones en total)

Se puede ver en HBO Max | Crítica

Televisión

Adolescencia (Adolescence)

Adolescencia

Creada por Jack Thorne y Stephen Graham | Reparto: Stephen Graham, Owen Cooper, etc. | Fecha de estreno: 13 de marzo (6 episodios)

Miniserie británica que ha sido la sensación de este 2025. La historia gira en torno a una familia cuya tranquilidad se ve sacudida cuando el hijo de 13 años es detenido acusado de asesinato.

Nominada a mejor serie limitada (5 nominaciones en total)

Se puede ver en Netflix | Crítica

All Her Fault (Su peor pesadilla)

Creada por Meghan Gallagher | Reparto: Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning | Fecha de estreno: 15 de diciembre (8 episodios)

Thriller que toma como base la peor pesadilla de toda madre. Cuando Marisa va a recoger a su hijo de casa de un amigo del colegio, se encuentra con que la mujer que abre la puerta nunca ha oído hablar ni de ella ni de su hijo.

Nominada a mejor serie limitada (2 nominaciones en total)

Se puede ver en SkyShowtime a partir del 15 de diciembre

The Bear - Temporada 4

Creada por Christopher Storer | Reparto: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, etc. | Fecha de estreno: 26 de junio | 10 episodios

El drama disfrazado de comedia sigue estando en buena estima en esto de los premios. Su temporada 4 nos ha llevado por las consecuencias de la crítica del restaurante y una carrera contrarreloj para evitar el cierre.

Nominada a mejor serie de comedia (3 nominaciones en total)

Se puede ver en Disney+ | Crítica

La bestia en mí (The Beast in Me)

Creada por Gobe Rotter | Reparto: Claire Danes, Matthew Rhys, etc. | Fecha de estreno: 13 de noviembre (8 episodios)

Thriller de aroma clásico con el creador de 'Homeland' de showrunner y nuestra querida Claire Danes de suspicaz como una escritora en pleno bloqueo que encuentra en su vecino, magnate inmobiliario cuya mujer desapareció en sospechosas circunstancias, inspiración para su nuevo libro.

Nominada a mejor miniserie (3 nominaciones en total)

Se puede ver en Netflix

Black Mirror - Temporada 7

Creada por Charlie Brooker | Reparto: Rashida Jones, Cristin Milioti, Jesse Plemons, etc. | Fecha de estreno: 10 de abril (6 episodios)

La antología sigue gustando y esta temporada 7 ha recibido 3 nominaciones con las nuevas historias neoluditas. Incluyendo, en esta temporada, la secuela directa de uno de los episodios más recordados.

Nominada a mejor serie limitada (3 nominaciones en total)

Se puede ver en Netflix | Crítica

Colegio Abbott (Abbott Elementary) - Temporada 4

Temporada 4 de Colegio Abbott

Creada por Quinta Brunson | Reparto: Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, etc. | Fecha de estreno: 26 de febrero | 22 episodios

El regreso a las aulas de esta comedia siempre es bienvenido y la serie escolar sigue siendo tremendamente deliciosa y agradable. Una temporada en la que hemos sacado a los profesores de sus zonas de confort y se han enfrentado al consejo escolar del distrito.

Nominada a mejor serie de comedia (1 nominación en total)

Se puede ver en Disney+ | Crítica

La diplomática (The Diplomat) - Temporada 3

Creada por Debora Cahn. Reparto: Keri Russell, Rufus Sewell, Ali Ahn, David Gyasi, Allison Janney | Fecha de estreno: 16 de octubre (8 episodios)

El drama político por excelencia de Netflix va elevando sus tensiones en cada temporada que pasa. En la temporada 3 tenemos relevo de poder en Estados Unidos y a nuestra embajadora favorita intentando hacerse a la nueva situación.

Nominada a mejor serie dramática (2 nominaciones en total)

Se puede ver en Netflix | Crítica

Dying for Sex

Creada por Kim Rosenstock y Elizabeth Meriwether | Reparto: Michelle Williams, Jenny Slate, etc. | Fecha de estreno: 4 de abril (8 episodios)

Miniserie que nos lleva por la historia de una mujer que en plena crisis matrimonial recibe la noticia de que el cáncer de mama se ha extendido a metástasis. Momento en el que decide que es hora de empezar a explorar su sexualidad.

Nominada a mejor serie limitada (2 nominaciones en total)

Se puede ver en Disney+ | Crítica

Hacks - Temporada 4

Temporada 4 de Hacks

Creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky | Reparto: Jean Smarto, Hannah Einbinder, etc. | Fecha de estreno: 11 de abril (10 episodios)

Una de nuestras comedias favoritas. Esta temporada 4 nos llevó por el sueño cumplido de Deborah de presentar un late show. Claro, como podéis imaginar las cosas no se pondrán fáciles y las visiones de la cómica y su socia no coincidirán demasiado.

Nominada a mejor serie de comedia (3 nominaciones en total)

Se puede ver en HBO Max | Crítica de la temporada 4

Nadie quiere esto (Nobody Wants This) - Temporada 2

Creada por Erin Foster. Reparto: Kristen Bell, Adam Brody, etc | Fecha de estreno: 23 de octubre (10 episodios)

La comedia romántica de Netflix nos sorprendió agradablemente con su primera temporada y su segunda va a más. En esta temporada 2 la historia de Joanne y Noah sigue avanzando en lo que intentan lidiar con sus choques y diferencias de fe.

Nominada a mejor serie de comedia (3 nominaciones en total)

Se puede ver en Netflix | Crítica

La novia (The Girlfriend)

Creada por Naomi Sheldon y Gabbie Asher | Reparto: Olivia Cooke, Robin Wright | Fecha de estreno: 10 de septiembre (6 episodios)

Uno de esos dramas ligeros y adictivos con su buen toque de peli de tarde con el duelo interpretativo entre dos pedazo de actrices y sus personajes: una madre y una novia que luchan por el afecto del mismo chico.

Nominada a mejor serie limitada (3 nominaciones en total)

Se puede ver en Prime Video | Crítica

The Pitt

Creada por R. Scott Gemmill | Reparto: Noah Wyle, Tracy Ifeachor, etc. | Fecha de estreno: (15 episodios)

El drama médico del año. Un turno de 15 horas en tiempo real en las urgencias de un hospital que lucha por tener financiación suficiente. Absorbente es quedarse pobre para definirlo.

Nominada a mejor serie dramática (2 nominaciones en total)

Se puede ver en HBO Max | Crítica

Pluribus

Creada por Vince Gilligan | Reparto: Rhea Seehorn, Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, etc | Fecha de estreno: 7 de noviembre (9 episodios)

Curiosamente, la única serie cuya temporada nominada todavía no ha terminado de emitirse. Más allá de eso, Vince Gilligan nos lleva por todo un panorama sacado de clásicos de la ciencia ficción con toda la humanidad uniéndose en una mente colmena feliz.

Nominada a mejor serie dramática (2 nominaciones en total)

Se puede ver en Apple TV | Crítica

Separación (Severance) - Temporada 2

Creada por Dan Erickson | Reparto: Adam Scott, Britt Lower, etc. | Fecha de estreno: 17 de enero (10 episodios)

Quizás la serie que le da más lustre al catálogo de Apple TV regresó tras una larga ausencia. Una temporada 2 en la que se ha ahondado mucho en la mitología del universo de la serie en lo que la empresa hace un poco de control de daños tras los eventos de la primera temporada.

Nominada a mejor serie dramática (4 nominaciones en total)

Se puede ver en Apple TV | Crítica

Slow Horses - Temporada 5

Creada por Will Smith | Reparto: Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, etc | Fecha de estreno: 24 de septiembre (6 episodios)

Poco a poco esta discreta (en cuanto a fama) serie de espionaje se está haciendo con el favor de crítica y público. Su temporada 5 arranca con un tiroteo que pone en tensión a todo el MI5, incluyendo a los Caballos lentos de la Ciénaga.

Nominada a mejor serie dramática (2 nominaciones en total)

Se puede ver en Apple TV | Crítica

Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) - Temporada 5

Creada por Steve Martin y John Hoffman | Reparto: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez | Fecha de estreno: 9 de septiembre (10 episodios)

Quinta temporada y quinto caso que resolver para el trío podcaster en una serie que no pierde comba en cuanto a calidad. En esta ocasión la muerte del portero será el principio de toda una conspiración que pone en peligro el Arconia.

Nominada a mejor serie de comedia (4 nominaciones en total)

Se puede ver en Disney+ | Crítica de la temporada 4

The Studio

Creada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez | Reparto: Seth Rogen, Ike Barinholtz, etc. | Fecha de estreno: 26 de marzo (10 episodios)

Que la mejor comedia de 2025 venga de la mano de la dupla de Rogen y Goldberg no entraba en mis quinielas y así es. Una visión satírica de la industria del cine que apunta a todos los despachos y que es incluso más vigente hoy en día viendo cómo están las cosas con Netflix, Warner y compañía.

Nominada a mejor serie de comedia (3 nominaciones en total)

Se puede ver en Apple TV | Crítica

The White Lotus - Temporada 3

Creada por Mike White | Reparto: Leslie Bibb, Walton Goggins, Carrie Coon, Jason Isaacs, etc. | Fecha de estreno: 17 de febrero (8 episodios)

La antología de ricos de vacaciones sigue con salud plena y viajando, en esta ocasión a Tailandia. La mirada afilada al privilegio se mezcla con la espiritualidad propia de la región en lo que probablemente sea la temporada más trágica.

Nominada a mejor serie dramática (6 nominaciones en total)

Se puede ver en HBO Max | Crítica

