HOY SE HABLA DE

Todos los nominados a los Globos de Oro 2026. 'Una batalla tras otra', 'The White Lotus' y 'Adolescencia' lideran las nominaciones de los premios de cine y televisión

Además, Netflix le pisa los talones a Warner Bros en cuanto a las nominaciones de cine

Globos Oro2026
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6768 publicaciones de Albertini

La temporada de premios va tomando fuerza y la primera gran cita la tendremos el domingo 11 de enero con la entrega de los Globos de Oro 2026. La 83ª edición de los premios de cine y televisión ha dado a conocer las nominaciones en dos tandas en un evento conducido por Marlon Wayons y Skye P. Marshall.

Unas nominaciones que por lo general poca sorpresa han dado, sobre todo en la parte de cine, que ya más o menos se están encauzando hacia los Oscars. La mayor sorpresa por lo que nos toca es la doble presencia de 'Sirat'

En cine tenemos 'Una batalla tras otra', 'Valor sentimental' y 'Los pecadores' liderando las nominaciones (con 9, 8 y 7 respectivamente); mientras que en televisión tenemos  'The White Lotus' y 'Adolescencia' liderando.

Los Globos de Oro copiaron a los Emmy en los premios televisivos, pero abrieron la veda de los Óscar en una gala correcta que no pasará a la historia
En Espinof
Los Globos de Oro copiaron a los Emmy en los premios televisivos, pero abrieron la veda de los Óscar en una gala correcta que no pasará a la historia

Ojo, además, con la presencia cada vez mayor de las películas de Netflix en los Globos de Oro. Ya es la tercera distribuidora más importante con 13 nominaciones en cine, por detrás de Neon (21) y Warner Bros. (10). En televisión, la gran N, es la clara líder de la tabla con 22 nominaciones, seguida por HBO Max (15) y Apple TV (12).

Pero veamos todas las nominaciones

Televisión

Mejor actor secundario

Mejor actriz secundaria

  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Erin Doherty, Adolescencia
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Catherine O’Hara, The Studio
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actriz de comedia o musical

Mejor actor de comedia o musical

  • Adam Brody, Nadie quiere esto
  • Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio
  • Glen Powell, Chad Powers
  • Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Solo asesinatos en el edificio
  • Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión

  • Claire Danes, La bestia en mí
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Amanda Seyfried, El largo río de las almas
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Dying For Sex
  • Robin Wright, La novia

Mejor actriz de drama

Mejor actor de drama

Mejor serie dramática

  • La diplomática
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Separación
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor serie de comedia

  • Colegio Abbott
  • The Bear
  • Hacks
  • Nadie quiere esto
  • Solo asesinatos en el edificio
  • The Studio

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

  • Adolescencia
  • All Her Fault
  • La bestia en mí
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • La novia

Mejor actuación en monólogo

  • Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
  • Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)
  • Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
  • Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
  • Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
  • Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)

Mejor podcast

  • Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
  • Call Her Daddy (Siriusxm)
  • Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
  • The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)
  • Smartless (Siriusxm)
  • Up First (Npr (National Public Radio)
Cannes se consolida como el gran escaparate de películas del mundo. Pero entre los bombazos de su selección encontramos varios petardazos
En Espinof
Cannes se consolida como el gran escaparate de películas del mundo. Pero entre los bombazos de su selección encontramos varios petardazos

Cine

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor actriz en drama

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Jennifer Lawrence, Die My Love
  • Renate Reinsve, Valor sentimental
  • Julia Roberts, Caza de brujas
  • Tessa Thomson, Hedda
  • Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor actor en drama

Mejor actriz en comedia o musical

  • Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada
  • Cynthia Erivo, Wicked: Parte II
  • Kate Hudson, Song Sung Blue: Canción para dos
  • Chase Infiniti, Una batalla tras otra
  • Amanda Seyfried, The Testament Of Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor actor en comedia o musical

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Leonardo Dicaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Lee Byung-Hun, No Other Choice
  • Jesse Plemons, Bugonia

Mejor banda sonora

  • Alexandre Desplat, Frankenstein
  • Ludwig Göransson, Los pecadores
  • Jonny Greenwood, Una batalla tras otra
  • Kangdin Ray, Sirat
  • Max Richter, Hamnet
  • Hans Zimmer, F1: La película

Mejor canción

  • “Dream as One,” Avatar: Fuego y ceniza
  • “Golden,” Las guerreras KPOP
  • “I Lied to You” Los pecadores
  • “No Place Like Home” Wicked: Parte II
  • “The Girl in the Bubble” Wicked: Parte II
  • “Train Dreams”, Sueños de trenes

Mejor guion

  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, Marty Supreme
  • Ryan Coogler, Los pecadores
  • Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, Hamnet 
  • Jafar Panahi, Un simple accidente
  • Joachim Trier and Eskil Vogt, Valor sentimental

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler, Los pecadores
  • Guillermo Del Toro, Frankenstein
  • Jafar Panahi, Un simple accidente
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película de habla no inglesa

  • Un simple accidente (Francia)
  • No Other Choice (Corea del sur) 
  • Agente secreto (Brasil)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sound of Falling (Alemania)
  • La voz de Hind (Tunez)
  • Sirāt (España)

Mejor película animada

Mejor película - drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Un simple accidente
  • Agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor película - Comedia o musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No other choice
  • Nouvelle Vague
  • Una batalla tras otra

Mejor logro cinemático y de taquilla

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios