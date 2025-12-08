Todos los nominados a los Globos de Oro 2026. 'Una batalla tras otra', 'The White Lotus' y 'Adolescencia' lideran las nominaciones de los premios de cine y televisión

La temporada de premios va tomando fuerza y la primera gran cita la tendremos el domingo 11 de enero con la entrega de los Globos de Oro 2026. La 83ª edición de los premios de cine y televisión ha dado a conocer las nominaciones en dos tandas en un evento conducido por Marlon Wayons y Skye P. Marshall.

Unas nominaciones que por lo general poca sorpresa han dado, sobre todo en la parte de cine, que ya más o menos se están encauzando hacia los Oscars. La mayor sorpresa por lo que nos toca es la doble presencia de 'Sirat'.

En cine tenemos 'Una batalla tras otra', 'Valor sentimental' y 'Los pecadores' liderando las nominaciones (con 9, 8 y 7 respectivamente); mientras que en televisión tenemos 'The White Lotus' y 'Adolescencia' liderando.

Ojo, además, con la presencia cada vez mayor de las películas de Netflix en los Globos de Oro. Ya es la tercera distribuidora más importante con 13 nominaciones en cine, por detrás de Neon (21) y Warner Bros. (10). En televisión, la gran N, es la clara líder de la tabla con 22 nominaciones, seguida por HBO Max (15) y Apple TV (12).

Pero veamos todas las nominaciones

Televisión

Mejor actor secundario

Mejor actriz secundaria

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescencia

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actriz de comedia o musical

Mejor actor de comedia o musical

Adam Brody, Nadie quiere esto

Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión

Claire Danes, La bestia en mí

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, El largo río de las almas

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying For Sex

Robin Wright, La novia

Mejor actriz de drama

Mejor actor de drama

Mejor serie dramática

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

Adolescencia

All Her Fault

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor actuación en monólogo

Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)

Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)

Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)

Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)

Mejor podcast

Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)

Call Her Daddy (Siriusxm)

Good Hang With Amy Poehler (Spotify)

The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)

Smartless (Siriusxm)

Up First (Npr (National Public Radio)

Cine

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Valor sentimental

Ariana Grande, Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actriz en drama

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renate Reinsve, Valor sentimental

Julia Roberts, Caza de brujas

Tessa Thomson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor actor en drama

Mejor actriz en comedia o musical

Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo, Wicked: Parte II

Kate Hudson, Song Sung Blue: Canción para dos

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, The Testament Of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor en comedia o musical

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo Dicaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-Hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat, Frankenstein

Ludwig Göransson, Los pecadores

Jonny Greenwood, Una batalla tras otra

Kangdin Ray, Sirat

Max Richter, Hamnet

Hans Zimmer, F1: La película

Mejor canción

“Dream as One,” Avatar: Fuego y ceniza

“Golden,” Las guerreras KPOP

“I Lied to You” Los pecadores

“No Place Like Home” Wicked: Parte II

“The Girl in the Bubble” Wicked: Parte II

“Train Dreams”, Sueños de trenes

Mejor guion

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Josh Safdie, Marty Supreme

Ryan Coogler, Los pecadores

Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, Hamnet

Jafar Panahi, Un simple accidente

Joachim Trier and Eskil Vogt, Valor sentimental

Mejor director

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Los pecadores

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un simple accidente

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película de habla no inglesa

Un simple accidente (Francia)

No Other Choice (Corea del sur)

Agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sound of Falling (Alemania)

La voz de Hind (Tunez)

Sirāt (España)

Mejor película animada

Mejor película - drama

Frankenstein

Hamnet

Un simple accidente

Agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor película - Comedia o musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No other choice

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra

Mejor logro cinemático y de taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras KPOP

Misión imposible: Sentencia final

Sinners

Weapons

Wicked. Parte 2

Zootrópolis 2

