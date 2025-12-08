Todos los nominados a los Globos de Oro 2026. 'Una batalla tras otra', 'The White Lotus' y 'Adolescencia' lideran las nominaciones de los premios de cine y televisión

La temporada de premios va tomando fuerza y la primera gran cita la tendremos el domingo 11 de enero con la entrega de los Globos de Oro 2026. La 83ª edición de los premios de cine y televisión ha dado a conocer las nominaciones en dos tandas en un evento conducido por Marlon Wayons y Skye P. Marshall.
Unas nominaciones que por lo general poca sorpresa han dado, sobre todo en la parte de cine, que ya más o menos se están encauzando hacia los Oscars. La mayor sorpresa por lo que nos toca es la doble presencia de 'Sirat'.
En cine tenemos 'Una batalla tras otra', 'Valor sentimental' y 'Los pecadores' liderando las nominaciones (con 9, 8 y 7 respectivamente); mientras que en televisión tenemos 'The White Lotus' y 'Adolescencia' liderando.
Ojo, además, con la presencia cada vez mayor de las películas de Netflix en los Globos de Oro. Ya es la tercera distribuidora más importante con 13 nominaciones en cine, por detrás de Neon (21) y Warner Bros. (10). En televisión, la gran N, es la clara líder de la tabla con 22 nominaciones, seguida por HBO Max (15) y Apple TV (12).
Pero veamos todas las nominaciones
Televisión
Mejor actor secundario
- Owen Cooper, Adolescencia
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Separación
- Ashley Walters, Adolescencia
Mejor actriz secundaria
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescencia
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O’Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor actriz de comedia o musical
- Kristen Bell, Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio
- Jenna Ortega, Miércoles
- Jean Smart, Hacks
- Natasha Lyonne, Poker Face
Mejor actor de comedia o musical
- Adam Brody, Nadie quiere esto
- Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White, The Bear
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión
- Jacob Elordi, El camino estrecho
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescencia
- Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, La bestia en mí
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión
- Claire Danes, La bestia en mí
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, El largo río de las almas
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying For Sex
- Robin Wright, La novia
Mejor actriz de drama
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Separación
- Helen Mirren, 1923
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, La diplomática
- Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor actor de drama
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Separación
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor serie dramática
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- The Studio
Mejor serie limitada, antología o película para televisión
- Adolescencia
- All Her Fault
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for Sex
- La novia
Mejor actuación en monólogo
- Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
- Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)
- Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
- Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
- Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
- Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)
Mejor podcast
- Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
- Call Her Daddy (Siriusxm)
- Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
- The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)
- Smartless (Siriusxm)
- Up First (Npr (National Public Radio)
Cine
Mejor actor de reparto
- Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgard, Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Ariana Grande, Wicked: Parte II
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actriz en drama
- Jessie Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die My Love
- Renate Reinsve, Valor sentimental
- Julia Roberts, Caza de brujas
- Tessa Thomson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
Mejor actor en drama
- Joel Edgerton, Sueños de trenes
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Los pecadores
- Wagner Moura, Agente secreto
- Jeremy Allen White, Springsteen, Deliver me From Nowhere
Mejor actriz en comedia o musical
- Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo, Wicked: Parte II
- Kate Hudson, Song Sung Blue: Canción para dos
- Chase Infiniti, Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried, The Testament Of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor en comedia o musical
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo Dicaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-Hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Mejor banda sonora
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Ludwig Göransson, Los pecadores
- Jonny Greenwood, Una batalla tras otra
- Kangdin Ray, Sirat
- Max Richter, Hamnet
- Hans Zimmer, F1: La película
Mejor canción
- “Dream as One,” Avatar: Fuego y ceniza
- “Golden,” Las guerreras KPOP
- “I Lied to You” Los pecadores
- “No Place Like Home” Wicked: Parte II
- “The Girl in the Bubble” Wicked: Parte II
- “Train Dreams”, Sueños de trenes
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, Marty Supreme
- Ryan Coogler, Los pecadores
- Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, Hamnet
- Jafar Panahi, Un simple accidente
- Joachim Trier and Eskil Vogt, Valor sentimental
Mejor director
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Ryan Coogler, Los pecadores
- Guillermo Del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Un simple accidente
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor película de habla no inglesa
- Un simple accidente (Francia)
- No Other Choice (Corea del sur)
- Agente secreto (Brasil)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sound of Falling (Alemania)
- La voz de Hind (Tunez)
- Sirāt (España)
Mejor película animada
- Arco
- Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor película - drama
- Frankenstein
- Hamnet
- Un simple accidente
- Agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor película - Comedia o musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No other choice
- Nouvelle Vague
- Una batalla tras otra
Mejor logro cinemático y de taquilla
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Las guerreras KPOP
- Misión imposible: Sentencia final
- Sinners
- Weapons
- Wicked. Parte 2
- Zootrópolis 2
