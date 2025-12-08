Llevo todo el año que no me quito de la cabeza este thriller postapocalíptico de Disney+. Acaba de desvelar el tráiler y fecha de estreno de su temporada 2

Os confieso que siguiendo como sigo un buen puñado de series al mes, pocas se me han quedado en la cabeza tanto como 'Paradise'. El thriller postapocalíptico (creo que ya podemos llamarlo así) del creador de 'This is Us' Dan Fogelman me tuvo algo obsesionado con su temporada inaugural y considero que tiene uno de los mejores episodios de 2025.

La buena noticia es que regresa en breve. La plataforma de Disney ha desvelado en el CCXP el primer teaser y la fecha de estreno de la temporada 2 de 'Paradise' para el 23 de febrero de 2026 con sus tres primeros episodios. Volvemos al búnker... y fuera de él.

Saliendo del búnker

Ya el adelanto nos muestra un poco de lo que veremos, con Xavier en plena búsqueda de su mujer, Teri, y descubriendo cómo la humanidad pudo sobrevivir en los tres años posteriores al apocalipsis. Mientras, en el búnker tenemos cierto vacío de poder que amenaza con derrumbar la estabilidad del mismo.

Sterling K. Brown, Julianne Nicholson y Shailene Woodley encabezan el cartel de la temporada 2. Un elenco que cuenta con Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie Evans, con James Marsden, Thomas Doherty y Jon Beavers como estrellas invitadas.

