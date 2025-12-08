Hoy gratis, uno de los mejores western de este siglo con un Russell Crowe imperial

Es complicado imaginar un resurgir del western cuando, siendo un género con marcada historia en el cine de entretenimiento, el Hollywood actual ha descartado hacer blockbusters que no sean extremadamente seguros y para todos los públicos. Faltan además cineastas de raza haciendo cine adulto que puedan dar trabajos sólidos como ‘El tren de las 3:10’.

Un tren que alcanzar

Este impresionante remake de un clásico del género, protagonizado por un imperial Russell Crowe y un fabuloso Christian Bale, se trata de uno de los mejores trabajos de cine del Oeste de este siglo. Realizado con firmeza y pulso por James Mangold, la película se puede encontrar en streaming a través de Amazon Prime Video, Filmin, FlixOlé y Movistar+, aunque también de manera gratuita en Runtime o PlutoTV.

Dan Evans se encuentra intentando salvar un rancho en ruinas entre varios apuros económicos. Es por ello que está obligado a tomar un trabajo alejado de la misma, sirviendo en la comitiva que tiene que llevar a un peligroso forajido hacia su nuevo destino carcelario. Pero en el proceso de subirse al tren que les transporte, los antiguos socios del criminal vendrán a su rescate.

El giro que Mangold decide darle a la historia trata de realzar el carácter negro de la historia derivado de la obra de Elmore Leonard, además de ejecutar los códigos canónicos del género con tanto oficio que se le salen las espuelas de las orejas. No es que deba sorprender, ya que el cineasta ha recurrido a ellos incluso en películas que no tenían lugar en el ambiente del salvaje Oeste.

Los valores de producción lucen como cabe esperar de una producción de estudio hecha por un artesano con idea de cómo hacer estos trabajos. Incluyendo saber cuando dejar que la película se cargue por completo en estrellas de innegable calibre como las que tiene entre manos, capaces de llevar ellos solos incluso la historia más mediocre.

No es el caso de ‘El tren de las 3:10’ que, si bien se puede argumentar que es inferior a la anterior adaptación, tiene unas cualidades alucinantes y apabullantes. Un espectáculo entretenido al que nunca viene mal regresar de vez en cuando.

