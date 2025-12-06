El capítulo de 'Los Simpson' que ni los más fans conocen. Se mostró solo en Australia y es una versión alternativa de uno de los episodios más queridos de la serie

El 19 de febrero de 1995, en plena gloriosa temporada 6 de 'Los Simpson', un episodio dividió a los fans de un país: 'Bart contra Australia' causó un gran revuelo al hacer que la familia viajara de Springfield a Sidney para participar en toda una batería de gags basados en tópicos del país. Unos agradecieron que la serie se acordara de su país, otros se rieron a mandíbula batiente y unos cuantos se enfadaron notablemente. Sin embargo, lo peor estaba por llegar... y solo unos pocos consiguieron verlo.

Multiplícate por cero, Australia

La historia del episodio, por cierto, es completamente real y está basada en la vida de Michael Fay, un muchacho americano que en 1994, a sus 19 años, decidió ir por Singapur robando señales y vandalizando hasta 18 coches. Después de que le juzgaran un año después, fue condenado a recibir seis golpes con un bastón (que acabaron reduciendo a cuatro tras la presión mediática americana). El muchacho, por cierto, acabó después en la cárcel por posesión de droga, que, según él, le ayudaba a olvidar el dolor de su varapalo asiático.

A los productores de 'Los Simpson' les estuvo a punto de pasar algo parecido, porque después de emitirse el episodio llegó incluso al Parlamento, donde fueron condenados por los políticos del país. Pero el tiempo pasó, el episodio se fue olvidando, la familia fue perdonada por la sociedad australiana y, cuando llegó el momento de estrenar el nuevo y flamante parque temático de Fox en Sidney, allá por 1999, ¿en qué pensaron para darle un toque único? Por supuesto, en 'Bart contra Australia'.

Mucho antes de que Universal Studios creara su propia zona de 'Los Simpson', en Sidney crearon toda una zona en la que se podía comprar en el Badulaque, ver una ilustración inédita de todos los personajes en la playa junto a la Ópera de Sidney, visitar Springfield (o decorados de cartón representando la casa de los Simpson o el Krusty Burger, al menos), hacerse fotos con personas disfrazadas de la familia al estilo Disneyworld o, el plato fuerte, ver un cortometraje inédito basado en el episodio en cuestión como parte de la atracción 'The Simpsons Down Under'.

Dale un besito a lo que se mueve

La atracción en cuestión duraba unos 10 minutos, permitía meter a mil personas por hora y su mayor atractivo era que podía insertar, mediante captura de movimiento, a los miembros del público en la animación. Lo curioso es que los algo más de 3 minutos que se mostraban eran nuevo material creado, aparentemente, por los guionistas de 'Los Simpson', y servía como final alternativo de 'Bart contra Australia'. En él, de hecho, Homer acababa destruyendo el país por culpa de sus habilidades en la barbacoa, tras varios chistes sin demasiada gracia que, de hecho, recuerdan peligrosamente a las temporadas posteriores.

No es de extrañar: Bill Oakley y Josh Weinstein, los guionistas del capítulo, ni siquiera sabían de la existencia de este episodio alternativo hasta que un día se enteraron por pura casualidad. Los que pudieron verlo en vivo y en directo dicen que era una experiencia divertidísima, pero realmente fue visto y no visto: en tan solo dos años el parque de Fox en Australia cerró por completo, llevándose consigo sus dos atracciones estrella: esta y otra basada en 'Titanic'. Y nunca más se supo hasta que, de pura casualidad, estos minutos reaparecieron online por sorpresa.

Aunque algunos lo han confundido con un puñado de escenas inéditas del capítulo, de las que incluían en los DVDs, lo cierto es que se trata de algo muchísimo más oscuro y solo para los fans más acérrimos de 'Los Simpson'. Y si estáis pensando que el vídeo no tiene ninguna gracia, no os preocupéis: tenéis toda la razón. ¡No todo iba a ser perfecto por aquella época!

