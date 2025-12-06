HOY SE HABLA DE
Steve se ha ganado a pulso ser alguien insustituible en 'Stranger Things'. Por eso creo que es el que más se merece tener un final a la altura en la serie

Steve se ha ganado a pulso ser alguien insustituible en 'Stranger Things'. Por eso creo que es el que más se merece tener un final a la altura en la serie

Ojalá aguante hasta el último episodio

Steve en 'Stranger Things'
En 'Stranger Things', los monstruos y los agentes del gobierno han marcado el destino de Hawkins, dejando un rastro de muertos a lo largo de sus cuatro temporadas -e incluso en la recién estrenada quinta entrega-. Sin embargo, entre todo el terror y el misterio, hay personajes que han demostrado una evolución emocional y narrativa que los distingue

Mientras Eleven sigue siendo la superheroína central, con sus poderes casi mágicos y un rol principal en la lucha contra la oscuridad, no siempre es su arco el más satisfactorio. De hecho, creo que Steve Harrington ha demostrado un crecimiento más profundo, pasando de ser un patán egocéntrico a convertirse en protector, amigo y un aliado imprescindible para el grupo. Su transformación, lenta y bien ganada, refleja la esencia de 'Stranger Things': enfrentarse primero los monstruos internos antes de desafiar a los externos, y hacerlo con valentía, ingenio y un corazón muy grande.

De idiota a héroe 

Steve (Joe Keery) empezó siendo un personaje que avergonzaba a su novia y acosaba a quienes consideraba inferiores, un completo imbécil que parecía destinado a ser carne de cañón. De hecho, estaba previsto que muriese en la primera temporada, pero su supervivencia permitió que evolucionara de una manera orgánica y creíble. En lugar de depender de superpoderes, Steve se enfrenta a los horrores del mundo real con su bate de béisbol, su ingenio y mucha determinación. Su viaje es una historia de redención que se gana a pulso y ya le vemos como un héroe y un miembro más del grupo. 

Su papel como protector y líder se va consolidando a lo largo de las temporadas. Steve se convierte en el guía de Dustin, el mejor amigo de Robin y un aliado para todos aquellos a quienes antes habría subestimado. Aprende a escuchar, a asumir responsabilidades y a reflexionar sobre sus errores, mostrando una madurez que lo distingue incluso entre los personajes principales con poderes extraordinarios. Su crecimiento no es instantáneo, sino el resultado de un proceso continuo de autoconciencia y valentía.

Steve y Dustin en 'Stranger Things'

Y habiendo visto su recorrido hasta ahora, diría que se merece ser la "final girl" de Hawkins, la persona que se salve pase lo que pase. Lidera el grupo frente a Vecna y las amenazas que acechan a la ciudad, equilibrando su instinto protector con un anhelo genuino de conexión. Su relación con Nancy se enriquece, mostrando capas de vulnerabilidad y madurez que antes no habíamos visto y se ha consolidado como un personaje central, no solo en la acción, sino en la narrativa emocional de la serie.

Su transformación de chico problemático a héroe le permite brillar con luz propia. Steve se ha ganado el derecho a tener un final digno, aunque esté lleno de sacrificios y mientras Eleven representa el poder de lo extraordinario, Steve encarna la humanidad, la resiliencia, el crecimiento personal y un corazón enorme.

