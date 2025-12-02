Hoy es uno de los personajes favoritos de 'Stranger Things', pero estuvo muy cerca de morir en la primera temporada

En cinco temporadas y media, ha habido espacio de sobra para algunos bandazos con las tramas de los protagonistas de 'Stranger Things'. Creando nuevos aliados, nuevos enemigos y nuevas dinámicas, es una serie que a menudo nos recuerda que esto no dejan de ser chavales que están madurando, con todos los cambios que conlleva.

Quizás no hay ninguno que haya cambiado tanto como Steve Harrington. El personaje tenía un rol muy concreto en la primera temporada como el bully de Jonathan Byers, en un rol tan decepcionantemente arquetípico como el que temporadas más tarde retomado otros actores (no hay falta de bullys desde luego en este colegio). De haber seguido el plan que tenían los hermanos Duffer, Joe Keery podría haber sido otro de esos bullys olvidables que mueren al final de la temporada, segun contaban en una entrevista.

"Cuando vuelve y se enfrenta al Demogorgon, ese iba a ser el padre de Jonathan... Vas aprendiendolo que funciona y lo que no. El reparto tiene impacto en hacia dónde llevas la narrativa, a los otros escritores y directores… es algo vivo".

El creador no revelaba en qué momento moría y por qué (aunque es fácil especular que habría sido víctima del Demogorgon), lo que estaba claro es que en algún momento de la filmación decidieron pivotar. La razón era clara, no podían matar a Steve sencillamente porque el actor Joe Keery les caía demasiado bien, como comenta Ross Duffer en otra entrevista. "Estuvo cerca. Simplemente nos enamoramos con Joe Keery, pero de no haber sido por Joe Keery, Steve se habría ido".

Más allá de la afinidad personal con él, resultó que tuvieron buen ojo porque desde entonces Steve es uno de los favoritos de los espectadores. En un cambio tan radical como agradecido, ganaba un nuevo rol que lo ponía como guardán bonachón y mejor amigo de Dustin (otro favorito). Algo que parece mucho más alineado con las habilidades interpretativas de Keery. En la última temporada no hay rastro de estas viejas dinámicas con Jonathan, y se convierte en una rivalidad cómica.

Este tipo de conversaciones de con quién acabar o no también se han tenido con otros personajes importantes como Hopper. A quien prácticamente dimos por muerto al final de la tercera temporada, y recibimos con la misma cara de sorpresa cuando volvió en la cuarta. Sobre él Ross Duffer decía que "aún tenía que seguir creciendo". Claro que tanto dar segundas oportunidades pasa lo que pasa, que acabamos con un reparto tan poblado que parece Los Vengadores.

