¿Qué pasa con Max en 'Stranger Things'? Los creadores de la serie de Netflix explican cómo resolvieron uno de sus mayores quebraderos de cabeza

La espera entre temporadas de 'Stranger Things' se ha hecho larguísima, sobre todo porque la cuarta temporada nos dejó con unos cliffhangers gordos y varias puertas abiertas. Y es que uno de los mayores berenjenales en los que se metieron los hermanos Duffer fue con Max Mayfield, una de las protagonistas de la serie que no ha dejado de sufrir por todos los frentes en las últimas temporadas.

¡Aviso! ¡Este artículo contiene spoilers de la quinta temporada de 'Stranger Things'!

De celda en celda

Ya en la tercera temporada el hermanastro de Max, Billy se convirtió en el gran villano de la temporada al ser poseído. Estos eventos terminaron con la muerte de Billy, y en la cuarta temporada la vulnerabilidad emocional de Max la convirtió en el blanco perfecto para Vecna, que trató de matarla en varias ocasiones y finalmente la dejó en un coma al borde de la muerte.

Al inicio de la quinta temporada, Max sigue en coma en el hospital, aunque sus amigos la visitan frecuentemente tratando de despertarla. No es hasta el tercer capítulo de este Volumen 1 en el que descubrimos que Max está atrapada dentro de la mente de Vecna, abriéndose camino a través de los recuerdos de Henry y tratando de regresar a casa a ritmo de Kate Bush.

A los hermanos Duffer les ha costado atar todos los cabos sueltos. Pero la pieza que les faltaba para solucionar la historia de Max llegó con Holly Wheeler, que se ha convertido en un personaje central para ayudar a sacar a Max de su prisión.

"Desde el final de la cuarta temporada la dejamos en un coman, sabíamos que estaba atrapada en la mente de Vecna, y sabíamos que iba a ser parte de su viaje, al menos para la quinta temporada", dijo Ross Duffer a Variety. "Pero todo encajó por fin cuando nos dimos cuenta de que Holly también podría estar allí, y también los otros niños. Así es como la historia de Max por fin tomo forma".

Según revelaron los creadores de 'Stranger Things', una de sus mayores inspiraciones para la trama de Max fue 'La celda', la película de ciencia ficción del año 2000 protagonizada por Jennifer Lopez, Vince Vaughn y Vincent D'Onofrio. En esta cinta, un grupo de científicos descubren la manera de meterse en la mente de un asesino que está en coma, y este planteamiento fue uno de los cimientos clave para esta subtrama de 'Stranger Things'.

"Es un concepto genial, porque se adentran en la mente de un asesino en serie. Es lo más cercano que pudimos pensar que sirve de paralelismo a lo que estamos haciendo", explicó Matt Duffer. "Pero nuestro paisaje mental de asesino en serie resulta ser un poco diferente, pero también es la razón por la que tenemos un desierto. Hay muchas secuencias con desiertos en 'La celda".

Tal y como descubre Holly, Max lleva ya mucho tiempo atrapada en la mente de Vecna. Y tras un último intento en el que casi despierta al seguir la canción "Running Up That Hill", se ha dado por vencida y está sobreviviendo como puede en su propia celda mental... Aunque la llegada de Holly, y de los otros niños, lo ha cambiado todo y ha abierto una nueva ventana de escape para todos.

Veremos cómo se dan las cosas, aunque aún tendremos que esperar al estreno del Volumen 2 de 'Stranger Things 5' el próximo 25 de diciembre.

