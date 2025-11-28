Noah Schnapp explica cómo la identidad de Will en 'Stranger Things 5' marca su destino en la serie: "Es más fuerte de lo que todos creemos"

La recta final de 'Stranger Things' con su primera tanda de episodios deja caer una de las mayores revelaciones de toda la serie. Will Byers, el niño que abrió la historia siendo víctima del Mundo del Revés, vuelve a situarse en el centro de la narrativa, esta vez con un giro que lo convierte en una pieza clave del destino de Hawkins.

Los hermanos Duffer no solo recuperan el trauma y la sensibilidad del personaje, sino que lo transforman en un motor emocional de la trama, en un momento donde su viaje personal y su poder interior se entrelazan de una forma que reescribe lo que creíamos saber sobre él.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

Will Byers en el centro del Volumen 1

En algunas declaraciones de Noah Schnapp recogidas en medios como Deadline y Variety, el actor comentó el gran interrogante de la temporada final: quién es realmente Will Byers y qué papel jugará en la batalla definitiva contra Vecna. Y aquí entra en juego cómo el personaje encuentra su identidad, su fortaleza y su propósito.

El Volumen 1 devuelve a Will al núcleo de la historia después de varias temporadas en las que quedó relegado a un segundo plano. Desde los primeros episodios, la quinta temporada presenta un viaje de autoaceptación que Noah Schnapp describe como una parte fundamental del resurgir del personaje. Este arco no solo habla de identidad, sino también del vínculo emocional y sobrenatural que conecta a Will con el Mundo del revés, una conexión que esta vez evoluciona en algo mucho más grande.

Una de las claves de este crecimiento es su relación con Robin. Según Schnapp, Will ve en ella "una versión más segura y confiada de sí mismo", convirtiéndola en un espejo y un modelo a seguir. Ese lazo emocional desemboca en un momento crucial cuando Robin le dice: "Buscaba respuestas en otra persona, pero yo tenía todas las respuestas. Solo necesitaba dejar de tener tanto miedo". Este discurso, profundamente íntimo y ligado a la identidad queer del personaje, se convierte en el catalizador que despierta la fuerza interior de Will.

"Creo que la gente confunde el miedo con la debilidad. Will ha tenido mucho miedo a lo largo de los años, por lo que ha tenido que soportar, pero eso no significa que sea débil. Ha superado eso y ha salido fortalecido, y lo hace con miedo cada vez. Siempre regresa y nunca se derrumba. Así que esa es su fortaleza, y creo que al final demuestra que es más fuerte de lo que todos creemos"

A lo largo del episodio, Mike también juega un papel determinante al sugerir que su conexión con la colmena podría convertirlo en algo más que una víctima. "En la vida real, eres más como un hechicero, porque tus poderes no provienen de un libro de hechizos. Son innatos", le dice Mike, una frase que resuena en el punto de inflexión que llegará minutos después. Esta validación abre la puerta a la transformación de Will en un personaje con mucho que decir.

El estallido de poder llega cuando los demogorgons están a punto de matar a Mike, Lucas y Robin. En una escena brutal y decisiva, Will entra en la mente de los monstruos, los paraliza y los destruye desde dentro. Noah Schnapp lo recuerda así:

"Intenté mostrar que no es un Will tan asustado, sino más fuerte que nunca. Lo canalicé, como un gorila, para sentir ese poder y esa fuerza"

Finalmente, el Volumen 1 deja ver lo que está por venir y los paralelismos entre Will y Vecna. Schnapp reconoce que revisó 'Harry Potter' porque "la relación entre Harry Potter y Voldemort era muy cercana a Will y Vecna". Y con esta revelación, la serie plantea que Will no solo es un superviviente, sino un reflejo del propio villano.

