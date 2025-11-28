Linda Hamilton, sobre su fichaje por 'Stranger Things' y Millie Bobby Brown: "Gracias a Dios que no es una imbécil"

No cabe duda de que la gente de Netflix ha tirado la casa por la ventana para dar el cierre definitivo —aunque con esto del show business y las propiedades intelectuales nunca se sabe— a la que, a día de hoy, continúa siendo su serie estandarte. Por supuesto, me estoy refiriendo a una 'Stranger Things' que acaba de dar el pistoletazo de salida a su quinta temporada, que además de tener una duración mastodóntica, ha reunido a un reparto a la altura de las circunstancias.

Puede que la incorporación más destacada de todas sea la icónica Linda Hamilton, que ha dado vida a Sarah Connor en varias entregas de la saga 'Terminator' y que se ha sumado al elenco del show interpretando a la Dra. Kay, una misteriosa científica del ejército a la que iremos conociendo durante los próximos episodios. Un fichaje que la actriz ha celebrado a pesar de llegar en un momento de lo más peculiar.

Fan prejubilada

Durante una entrevista con Variety, Hamilton ha asegurado ser una gran fan de 'Stranger Things' desde sus inicios, lo cual "nunca se le ha pasado" a pesar de que conoce "a mucha gente que desconectó después de la temporada 2 o 3". Por algún motivo, la producción le parece "hipnótica", pero cuando piensa más detalladamente lo que le ha cautivado de ella, lo tiene claro cristalino.

"Bueno, el concepto es fantástico, y sí que recupera los 80, pero en realidad es Millie. Es simplemente asombrosa de ver. Soy su mayor fan. De verdad”.

Para la joven —o relativamente joven, que ya tiene 21 años—, no tiene más que buenas palabras, y celebra que tenga la cabeza sobre los hombros y no sea "una imbécil". Las cosas claras.

"No, no la había conocido antes. Y, sinceramente, solo esperaba que no fuera una pequeña diva que se hubiese agriado por todo el éxito tan temprano. Y no me decepcionó. Era encantadora. Y muy buena. La adoré, inmediatamente. Gracias a Dios que no es una imbécil, porque eso me destrozaría".

Ahora bien: si antes comentaba que la oferta para aparecer en 'Stranger Things' llegó en un momento un tanto peculiar para Linda Hamilton, eso es porque, un mes antes, decidió llamar a su agente para comunicarle su intención de retirarse. Poco después, este devolvió la llamada a su cliente con la buena nueva después de no tomar en serio su coqueteo con la jubilación.

"Es gracioso, porque un mes antes había llamado a mi agente y le dije: 'Tío, tengo que retirarme'. Estaba yendo a Vancouver para rodar Resident Alien, y me dolía muchísimo la cadera. Es que exige tanto… El año anterior había hecho ocho viajes de Nueva Orleans a Vancouver durante esa temporada. Es durísimo. Y pensé: no puedo aguantar más. Y claro, mi agente me dijo: 'No, no lo dices en serio'.

Luego me llama y dice: 'Han llamado de Stranger Things para preguntar si estabas disponible. Y he dicho que sí'. Y yo me reí, en plan: nadie me toma en serio. Me apuntó un año entero".

Pero, claro. Además de el hecho de no poder vivir una vida tranquila sin tener que trabajar, sumarse a 'Stranger Things' ha tenido otro daño colateral para la buena de Linda. La estrella tiene como norma no ver las producciones en las que trabaja, lo cual choca directamente con su condición de fan.

"En cierto modo me roba la alegría, porque me encanta verla. Hay una parte de mí que casi preferiría verla antes que estar en ella, porque ahora que estoy, ya no podré verla. No veo mi propio trabajo. No puedo separar mi yo crítica interior de alguien que simplemente disfruta la serie. Y es un festín ver esta serie. Así que durante las lecturas de guion lo veo todo, porque nunca voy a poder verlo en pantalla ni ver cómo se desarrolla".

Por suerte, nosotros sí que vamos a poder ver la quinta temporada de 'Stranger Things', cuya primera tanda de episodios está disponible en Netflix desde este mismo 27 de noviembre.

