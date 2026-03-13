'28 años después' dejó en el aire una duda que puede ser clave en la saga: cómo es posible que algunos infectados sigan vivos durante décadas

El universo de '28 días después' siempre ha jugado con las zonas grises y las preguntas sin respuesta, pero una de las dudas más curiosas que han surgido entre los fans gira en torno a Samson y la supervivencia de los infectados durante décadas.

En 'El templo de los huesos' se sugiere que Samson pudo infectarse cuando era niño en un tren, en lo que aparentemente sería uno de los momentos iniciales del brote del virus de la rabia. Sin embargo, esto choca con lo que se establecía en '28 semanas después', donde los infectados habían terminado muriendo de hambre tras arrasar con todo lo que encontraban, lo que permitió iniciar la repoblación de Gran Bretaña. Sin embargo, las nuevas historias y detalles del canon han abierto la puerta a otra interpretación: que tal vez no todos los infectados desaparecieran.

Para qué preocuparse por morir estando muerto

Una de las escenas más comentadas -y de la que se habla en lugares como Reddit- muestra a Samson recordando un momento de su infancia en un tren mientras aparece un infectado en un vagón que hay cerca. Y muchos espectadores interpretan este flashback como el momento exacto en el que se contagió, pero la película nunca lo confirma explícitamente, y algunos fans creen que en realidad se trata de un recuerdo mezclado con su realidad actual, una especie de colisión entre el pasado y el presente que provoca por su mente fragmentada después de varios años infectado.

En '28 semanas después' se da por hecho que el virus se extinguió porque los infectados acabaron muriendo de inanición. Pero esa conclusión se basaba en la exploración de una pequeña parte de Londres. Con el tiempo, se ha planteado la posibilidad de que muchos sobrevivieran en zonas que nunca se llegaron a investigar, especialmente fuera de las grandes ciudades.

Una de las teorías más aceptadas entre los fans es que los infectados de las ciudades sí que murieron de hambre, pero los que se encontraban en zonas rurales no lo hicieron. En regiones con bosques, ríos y fauna salvaje, algunos infectados podrían haber aprendido a cazar o alimentarse de animales, lo que explicaría cómo ciertas variantes del virus lograron sobrevivir durante décadas.

Además, también se sugiere que el virus pudo evolucionar con el tiempo. Algunas versiones del canon apuntan a que ciertos infectados desarrollaron comportamientos más complejos o incluso nuevas variantes capaces de resistir mejor o adaptarse al entorno. Esto encajaría con la idea de que la infección no se limitó a desaparecer tras unos meses.

Otro punto que se debate entre los fans es cuánto peso tiene realmente '28 semanas después' Later dentro del canon. Aunque Danny Boyle y Alex Garland han reconocido la película como parte del universo, también han dejado claro que no se sienten completamente atados a sus reglas. Eso permitiría reinterpretar ciertos elementos -como la desaparición total de los infectados- sin contradecir del todo la continuidad de la saga. Y también ayudaría a gestionar la falta de información.

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