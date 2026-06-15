"No he hablado con él en mucho tiempo". Seth Rogen destroza sin piedad cualquier posibilidad de volver a trabajar con James Franco

James Franco vuelve a estar en el meollo de la industria. Tras cinco años cancelado desde que en 2018 cinco mujeres le demandaran por acoso sexual, el actor y director no ha dicho una sola palabra hasta que el mundo se ha olvidado. De hecho, ya se ha anunciado que participará en 'John Rambo' o lo nuevo de Vincent Gallo mientras sigue haciendo TikToks extraños para llamar la atención de su público. Habrá que ver si esta intentona dura o solo está probando el agua para ver si puede meterse.

Voy a ser Franco

Uno de los que no compra este retorno es su antaño fiel amigo, Seth Rogen, que en su día ya anunció que no quería saber nada más de él y ha cumplido. De hecho, en el New York Times ha reiterado su negativa siquiera a hablar con el actor: "Sinceramente, creo que los matices del asunto son demasiado personales como para entrar en detalles ahora mismo. Es algo muy personal. Está la parte pública, de la que ya he hablado, y mi postura pública sigue siendo la misma de siempre; y creo que los hechos hablan por sí solos: hace años que no trabajo con él".

Pero claro, su relación iba más allá de lo profesional, y esa es la parte que realmente le sigue haciendo daño: "El lado personal es muy complejo e implica a personas a las que no sé si debería meter en esto. No sé qué ganaría con profundizar en ello. No ha cambiado nada desde la última vez que hablé de todo esto, hace mucho tiempo que no trabajo con él y no tengo intención de hacerlo".

Es más, cuando le preguntan si aún habla con él, Rogen no duda en responder "No he hablado con él en mucho tiempo, no". La amistad de ambos, que se fraguó en los tiempos de 'Freaks and geeks', ha llegado a su final definitivo, y no hay nada que vaya a poder levantarla. Vamos, que no parece que vaya a aparecer en 'The Studio' interpretando a un actor caído en desgracia haciendo todo lo que puede por volver.

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