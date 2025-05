'The Studio' es la primera serie hecha para fans de Letterboxd. Tanto, que echa a patadas conscientemente al público general

En uno de los episodios más celebrados de 'The Studio', su protagonista, Matt, queda con un grupo de médicos y se desespera porque ni siquiera saben quién es Spike Jonze y apenas han oído hablar de 'El club de la lucha'. Matt representa al público objetivo de la serie, que nos ha vuelto locos a aficionados, críticos y profesionales del sector, pero sobre la que ondea siempre una duda razonable: ¿Realmente el público "normal" es capaz de disfrutar del todo de una serie tan centrada en el humor meta, las bromas con la actualidad cinematográfica y los cameos de nicho? ¿Se entiende bien 'The Studio' si no eres un fan acérrimo del séptimo arte?

El gran problema que las series de metaficción han tenido a lo largo de la historia es que han controlado sus golpes para que todo el mundo pudiera entrar y reír al unísono. Sin embargo, desde su primer episodio, 'The Studio' ha golpeado donde y como le ha dado la gana, sin dejar títere con cabeza dentro de la industria. Y ha sido una absoluta gozada ver cómo se mofaba abiertamente de la fiebre de las IPs (con 'Kool-Aid' a la cabeza), de la manía de Hollywood de copiar lo que funciona (ese 'Wink' salido de 'Smile'), de la obsesión por los premios o de la egolatría sin límites de actores, directores y productores. Además, con un estilo muy marcado y una ambientación perfecta: la serie de Apple TV+ se niega a ser "una más" y es perfectamente consciente de que tiene oro entre las manos.

Pero claro, por mucho que dentro de la industria estemos disfrutando de las bromas sobre el casting inclusivo de 'Kool-Aid' o la escena larga y aburrida al final de 'Alphabet City', cabe la duda de si este descontrol de nicho es capaz de permear en un público que ve el cine como simple entretenimiento ocasional. Porque 'The Studio' está hecho desde la coña marinera y las ganas de meter el dedo en el ojo, pero también desde el amor más absoluto al cine visto al mismo tiempo como arte, como entretenimiento y, sobre todo, como absoluta obsesión.

Conscientes de que otras propuestas como 'La franquicia' fracasaron por no apretar el acelerador e ir con todo desde el principio, la propuesta de Seth Rogen y Evan Goldberg empieza con un primer episodio donde sientan las bases de la serie, persiguiendo la película de 'Kool-Aid' dirigida por Martin Scorsese. Su acercamiento no deja títere con cabeza, pero también selecciona perfectamente su target: si esto te hace gracia, si reconoces a Scorsese, si sabes lo que está parodiando, eres bienvenido. Si no, construímos un muro infranqueable delante de ti a través del que no puedes pasar. 'The Studio' es una serie hecha para fans de Letterboxd, por fans de Leterrboxd. Y si no entras ahí, tenemos un problema.

'The Studio' es brutalmente inteligente incluso en el orden de los episodios, porque van cribando al público hasta el punto en el que solo quedan aquellos capaces de comprender la obstinación de Matt con el cine. Y es necesario para que, cuando este se enfrenta al mundo real, solo quede la gente que es capaz de entender su insistencia, rozando la psicopatía, con que el entretenimiento es tan importante para vivir una vida digna como la labor de los médicos. El personaje de Seth Rogen está obsesionado con la imagen que da a los famosos, con la historia del cine, con el arte, con dejar su impronta, con remarcar su imagen de cinéfilo por encima de la de empresario, y necesita a un espectador que le entienda porque, en el fondo, si nos dieran la oportunidad, seríamos iguales que él.

En un mundo audiovisual en el que todo se hace en serie con la intención de llegar a todo el mundo por igual, 'The Studio' es una luz en el horizonte, un pequeño oasis en el desierto de la mediocridad en el que Rogen aprovecha su nombre para fabricar un proyecto salido del amor en el que se niega a inclinarse ante ninguna de las reglas no escritas del Hollywood moderno. Al contrario: las señala, pone el foco encima y hace que no podamos volver a ver una macro-producción de la misma manera. Porque, ¿para qué explicar durante párrafos lo que nos parece, por ejemplo, la anunciada película de 'Monopoly', cuando podemos definirla como "un 'Kool-Aid'"?

La serie de Apple TV+, ya renovada por una segunda temporada (lógicamente, tiene todas las cartas para suceder a 'Hacks' y 'The Bear' en los Emmy) no es siempre perfecta, y ahí están el episodio del rollo perdido o los dos últimos en la CinemaCon para demostrarlo, pero sí es algo tan diferente, refrescante, integro, original y elegante que merece toda nuestra atención, aunque tengamos que elegir a quién podemos recomendársela o no. Quizá el futuro sea este: series y películas muy acertadas pero destinadas a un nicho en lugar de flojas pero que tratan de llegar a tanta gente como sea posible. La primera temporada de 'The Studio' es una rareza fantástica para un público selecto, pero no deberíamos quererla de otra manera. Gracias por todo, Sal Saperstein.

