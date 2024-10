'La franquicia' destroza a Marvel y DC. Max estrena una divertida sátira del caos en la churrería del cine de superhéroes

Aunque la nueva comedia de HBO (recién estrenada en Max), 'La franquicia' (The Franchise) no se moja, es fácil entender que los dardos de esta sátira en torno a los universos cinemáticos de superhéroes apunta más a Marvel en sus dardos que a DC (directamente hay un personaje que es una versión ficticia de Kevin Feige).

Las razones son obvias en el sentido de que mientras la primera lleva años con una franquicia más que establecida e interconectada, la segunda ha tenido que reiniciar unas cuantas veces sus planes. También podría ser, además y sin pensar mal, que el hecho de ser una serie para HBO, propiedad de Warner, no hayan querido tirar demasiadas puyas en esa dirección.

Especulaciones aparte, esta comedia viene de la mano de Jon Brown, Armando Iannucci y Sam Mendes, quien dirige el primer episodio de una manera inesperadamente ambiciosa. El trío, sobre todo el primero como creador y showrunner, nos introduce en el caótico mundo del rodaje de una película de superhéroes con no demasiadas expectativas dentro de esta franquicia.

Aquí tendremos a nuestro protagonista, Daniel (Himesh Patel), asistente de dirección de la película, dirigida por un "auteur" (Daniel Brühl). Daniel es el encargado de que todo vaya adelante y de ir apagando fuegos, sobre todo cuando en medio del rodaje y tras la visita del "superproductor" del estudio (Darren Goldstein), se decide cambiar a la productora (Aya Cash).

Una supersátira funcional

La sátira siempre es complicada porque a veces se confunde la forma con el fondo. El gag y mensaje deben ir de la mano para ir más allá de la simple parodia en torno a tropos manidos —en realidad no hay una gran diferencia entre el caos de un rodaje de una película de superhéroes y de un blockbuster cualquiera— e ir un poco más allá de eso. Lamentablemente, 'La franquicia' no logra dar ese paso.

Lo que no quiere decir que no sea divertida, lo es y bastante. Se nota, por un lado, que es de la escuela de Armando Iannucci y, de hecho, podemos ver pinceladas de 'Veep' y de 'Avenue 5' (aunque se acerca casi más a 'Extras' en el tema meta). Sin embargo, no termina de estar todo bien engrasado y le falta cierta personalidad e incluso carisma. Paradójicamente cae en algo de lo que se critica: lo intercambiables que son las tramas y personajes en las franquicias.

Por lo menos a cierto nivel. Jon Brown como showrunner no termina de dejar que conozcamos a los personajes. Sí, es cierto que los "actores" de esta superproducción están diseñados intencionadamente con cierta planicie y el guion se recrea en eso: sus egos, sus inseguridades y demás. El problema es que no termina de atinar a la hora de retratar el quién son en realidad, al menos con los "protagonistas reales" (por así llamaros), aquellos que navegan entre las representaciones simbólicas de la industria.

Estos, de hecho, se ven absorbidos por los demás en una serie que no parece tener tiempo para otra cosa que no sea el intentar sacar el trabajo, la jornada de rodaje del día, adelante. En este sentido, creo que 'La franquicia' es más reactiva que interesante en su discurso, más preocupado por mostrar que por construir y tenemos un ejemplo en uno de los primeros episodios, donde vemos una "preocupación" por no tener personajes femeninos fuertes. Crítica válida, pero que se queda en la anécdota.

Todo esto hace que, aun loable, divertida y bastante ligera, 'La franquicia' no termine de presentar un buen caso al no dejar que conectemos ni con los personajes ni con las situaciones que se presentan, que se quedan a menudo en meros trucos para avanzar tramas. Divertidos, hilarantes, pero sin más.

