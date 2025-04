A Michael J. Fox casi le despiden de la serie que lanzó su carrera antes de 'Regreso al futuro'. Años después se vengó de forma genial del ejecutivo al que no le gustaba su cara

Es evidente que hubo un antes y un después en la carrera de Michael J. Fox después del arrollador éxito de 'Regreso al futuro', pero que no se nos olvide que el título que empezó a lanzar su carrera fue la televisiva 'Enredos de familia'. Allí dio vida a Alex P. Keaton durante siete temporadas, pero lo cierto es que estuvo a punto de ser despedido durante la primera tanda de episodios porque a un ejecutivo no le gustaba su cara. Fox acabaría vengándose de forma genial por lo sucedido tiempo después.

La polémica de las fiambreras

El propio Fox recordaba en una entrevista recopilada por Virgin Radio que el presidente de NBC presionó en varias ocasiones al creador de 'Enredos de familia' para que le sustituyera por otro actor: "a Brandon Tartikoff realmente no le gustaba en ese papel. Instó a Gary varias veces en la primera temporada a que me despidiera". El motivo que dio Tartikoff era bastante curioso:

Dijo: «Mira a ese chaval, no es una cara que vayas a ver en una fiambrera».

Vamos, que no le gustaba su cara y no le veía potencial para que hubiese algún tipo de merchandising alrededor de su figura. Sin embargo, Gary David Goldberg, creador de la serie, tenía plena confianza en él: "No entiendo de fiambreras, pero yo le doy tres chistes él me da hace reír cinco veces".

Todos sabemos ya que Fox se convirtió en una estrella y llegó un momento en su carrera en la que quiso recordar a Tartikoff la increíble metedura de pata que estuvo a punto de cometer. Para ello hizo una versión personalizada de una fiambrera con su cara u se la hizo llegar al ejecutivo con la siguiente inscripción:

Para Brandon: Esto es para que pongas tu error garrafal. Amor y besos, Michael J.

El propio Tartikoff no tuvo problemas en reconocer su error más adelante e incluso mantuvo la fiambrera en su oficina durante el resto de sus años en NBC a modo de recordatorio de lo impredecible que puede ser el negocio del espectáculo.

