Kenneth Branagh afirma que "Tom Cruise es un actor infravalorado". Y tiene toda la razón del mundo

Tom Cruise está considerado por méritos como una de las mayores estrellas de Hollywood. Uno de esos actores que llenan la pantalla con su presencia, algo que podremos comprobar de nuevo dentro de apenas unas semanas con el estreno de 'Misión Imposible 8'. Sin embargo, el consenso no es tan grande a la hora de alabar sus dotes interpretativas, algo que Kenneth Branagh considera que es un toda una injusticia.

El elogio de Branagh

Branagh conoce de primera mano a Cruise, pues hace años coincidieron en la algo olvidada 'Valkiria', y ahora no ha tenido problemas en afirmar en una entrevista concedida a The Times of London que considera que es un actor infravalorado y que espera que pueda demostrárselo al público dentro de poco:

Si alguna vez se cansa de asombrar al mundo con la acción, va a sorprender a quienes le ven sólo como una estrella de cine. Lo que ha hecho con 'Misión Imposible' y 'Top Gun' es único: entretenimiento cinematográfico con la seria intención de hacernos pasar un rato maravilloso en el cine. Pero es un actor infravalorado, al que le aguarda una edad dorada de la interpretación.

Teniendo en cuenta que Cruise cumplirá 63 años el próximo 3 de julio, es lógico pensar que no queda mucho tiempo hasta que tenga que dejar atrás su faceta como héroe de acción y empezar a lucirse en otro tipo de papeles. De hecho, su próximo trabajo ya va un poco en esa dirección, pues estará dirigido por Alejandro González Iñárritu.

Eso sí, es cierto que se echa de menos esa etapa en la carrera de Cruise en la que mostró un mayor interés por trabajar en cine de autor. No nos olvidemos de que en 1999 estrenó dos títulos tan fundamentales en su filmografía como 'Magnolia' y 'Eyes Wide Shut', pero desde entonces se ha centrado en producciones mucho más comerciales, contando o no con director con una marcada personalidad tras las cámaras.

Tampoco conviene olvidarse de que Cruise todavía no ha ganado el Óscar -ha sido aspirante en cuatro ocasiones, tres de ellas por su faceta como actor- y que se encuentra en un momento óptimo de su carrera para conseguirlo si da con un papel que le permita mostrar más su rango interpretativo. Porque yo también creo que muchos no están siendo justos con él y actualmente lo ven sólo como ese actor capaz de hacer cualquier locura en una escena de acción cuando ha demostrado que es muchísimo más que eso.

