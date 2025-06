"Disney no hizo eso". El director de 'Cómo entrenar a tu dragón' explica por qué no participó también en la nueva versión de 'Lilo y Stitch'

Dos de los grandes estrenos que hay actualmente en cartelera son 'Cómo entrenar a tu dragón' y 'Lilo y Stitch', dándose la particularidad de que las películas originales de ambas historias tenían los mismos directores: Dean DeBlois y Chris Sanders -quien además presta su voz a Stitch tanto en la versión animada como en el remake en imagen real-.

DeBlois ha regresado para dirigir la nueva 'Cómo entrenar a tu dragón', pero el director no participa de forma alguna en el live action de 'Lilo y Stitch'. Eso sí, no ha sido realmente por decisión propia, tal y como él mismo ha desvelado en una entrevista concedida a CBR:

Tengo curiosidad porque en este caso, Universal me contactó y tengo que acreditarles por decir "Oye, tú trabajaste en la película animada, ¿quieres hacer la versión en imagen real?. Disney no hizo eso.

Es cierto que por ahora no abundan los remakes en imagen real de Disney, por lo que no se puede saber hasta qué punto es una estrategia clara. De hecho, en el caso de la nueva versión de 'Vaiana' se puede entender que no hayan contado con Ron Clements y John Musker, ya que dicha película fue su último largometraje. Y en el caso de 'Lilo y Stitch' hay que recordar que la película nació como un estreno directo a Disney+, por lo que quizá el estudio simplemente no la veía como un proyecto al que prestar demasiada atención.

Con todo, sí que es un poco feo que ni siquiera contactasen con DeBlois para que participase de alguna forma, pues él mismo señala que "no tengo nada que ver con la película de Lilo y Stitch" y comenta lo siguiente sobre su regreso en el caso de 'Cómo entrenar a tu dragón':

Para mejor o para peor, esta película representa una estrategia única por parte del estudio al traer de vuelta al cineasta original.

