'The Studio' es la mejor comedia de 2025. Una desternillante sátira de Hollywood con un Seth Rogen pletórico y grandísimas estrellas invitadas

Si hay algo que le gusta a Hollywood más que hacer reboots es mirarse a su propio ombligo y plantear series y películas meta. Ese cómo se hace la magia del cine sin morir en el intento que nos ha dado grandes obras de ficción. Ahora es turno de Seth Rogen que, con su socio habitual Evan Goldberg, crea, guioniza, dirige y protagoniza 'The Studio'. Y aquí, pongo mi sentencia: es ya de las mejores comedias de 2025 y, sin duda, de Apple TV+.

Compuesta de diez episodios (de los cuales he podido ver la mitad), 'The Studio' nos lleva a la sede de Continental Studios, una gran productora cuyo presidente cambia la directiva. El nuevo jefe del estudio, Matt Remick, gran apasionado del cine, intentará reflotar la compañía y equilibrar la petición de arriba de hacer taquillazos con hacer séptimo arte en una industria cambiante.

Teniendo todavía en la mente series como la ligeramente fallida 'La franquicia' que abogaba por mostrarnos el día a día de la producción de un blockbuster de franquicia superheroica y cómo básicamente las películas se hacen desde los despachos de los estudios, uno no puede dejar de tener la sensación de que esta, sin tener exactamente el mismo punto de partida, acierta completamente donde la otra falla estrepitosamente.

A por la sitcom pura

Y creo que el motivo es porque Seth Rogen y compañía (están acreditados como creadores junto a él Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregroy y Frida Perez) deciden hacer algo que cada vez es más difícil de ver en la televisión de prestigio: una sitcom. Una comedia pura en la que en cada episodio hay uno o varios fuegos que resolver para Matt (Rogen) y su equipo.

Estos fuegos implican, de hecho, películas ficticias de directores y actores reales: a lo largo de los episodios vemos a Ron Howard, Anthony Mackie, Zac Efron, Olivia Wilde, Martin Scorsese, Steve Buscemi, Greta Lee y muchos más que intentan sacar adelante sus películas mientras el ejecutivo de turno parece no saber qué hacer con ella.

Claro, bastante de lo que vemos aquí está inspirado en las propias experiencias de Rogen y Goldberg y son, completamente conscientes de las contradicciones, maravillosas y gloriosas, de la industria destructiva e incluso tóxica en la que se mueven. Una industria inspiradora y letal a partes iguales. Que quiere hacer arte en mayúsculas pero solo si es rentable y da millones en la cuenta. Matt es genuino en su propósito de ser artístico y eso le lleva a involucrarse demasiado, pero también es consciente de que esto, al fin y al cabo, es Hollywood.

Si bien es una sitcom en su núcleo, no deja de ser una serie de esas que llamamos "de prestigio" y la dirección de Goldberg y Rogen es de todo menos de sitcom. Es más, probablemente sea de las comedias de dirección más ambiciosas de los últimos años. Tampoco es que tengamos arte y ensayo, pero sí que les gusta ir un poco más allá en cuanto a la realización y aprovechan para, además, adoptar un estilo distintivo.

En definitiva, 'The Studio' es absolutamente desternillante. Es verdad que no todas las situaciones funcionan a la perfección (de hecho hay algún episodio que no termina de despegar) pero te aseguran una media hora (bueno, el primer episodio es más largo) de pura carcajada.

