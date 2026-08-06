Marvel ha revelado el nombre del novio de MJ en 'Spider-man: Brand New Day', y como lector del cómic me ha dado recuerdos de Vietnam

Reconozco que, durante los créditos de 'Spider-man: Brand New Day' me quedé sentado, temeroso de que en Marvel hubieran convertido al novio de MJ en uno de los personajes más odiados de la historia del cómic del Trepamuros. Sin embargo, el actor, Eman Esfandi, aparece acreditado, simplemente, como "El novio". Todo bien... hasta que en los pases estadounidenses con subtítulos para sordos se ha confirmado su nombre, como vemos en Twitter, y es el que muchos temíamos: Paul.

Zendaya, anda ya

Si los cómics te importan entre poco y nada, probablemente estés pensando que es un nombre cualquiera. Sin embargo, los fans del arácnido recordarán a Paul Rabin, que debutó en los cómics Marvel en abril de 2022, durante las páginas de 'The Amazing Spider-man', como el novio de Mary Jane y padre de sus dos niños, Owen y Stephanie, en un giro que disgustó a muchos por motivos obvios: justo cuando la relación entre Peter y MJ empezaba a mejorar, los cómics le daban otra estocada.

La excusa en este caso es, bueno, muy de cómic: Peter y Mary Jane acaban en un universo alternativo donde todo es muerte y destrucción, donde se encuentran con Paul, hijo secreto de un supervillano al que después mató (cuando se enteró de que le engañó para cometer un genocidio). Peter consigue volver al universo 616 pero, como el tiempo transcurre diferente en ambos universos, cuando vuelve ya han pasado cuatro años, su pareja está liada con Paul y han adoptado dos chavales, que van con ellos a la Tierra 616.

Al final, los niños desaparecieron porque no existieron jamás (sí, es lo que hay), pero la relación entre ambos continuó, con Paul dedicándose a monitorizar la nueva vida de Mary Jane como Jackpot, la superheroína. Después, ambos adoptaron en su casa a Dylan, el hijo de Eddie Brock y antiguo Venom, mientras ella llevaba en secreto que era la nueva receptora del simbionte. Cuando la crisis de la pareja se hizo más grande (¿qué relación no quedaría dañada si tu pareja es Venom?), MJ acabó cortando con Paul y poniendo punto y final al sufrimiento de los fans.

¡Ah! Por suerte para todos, le mataron poco después, en abril de este mismo año, en el número 256 de 'Venom', tras cuatro años de sufrimiento. Tanta paz dejes como dolores de cabeza diste. En todo caso, obviamente, el hecho de llamar Paul al novio de MJ en 'Brand New Day' es solo un guiño para los fans, dado que probablemente no le volveremos a ver nunca jamás. La parte mala es que ha tenido tiempo de pantalla oficial en el UCM. La parte buena es que Marvel jamás adaptará esta trama absolutamente horrorosa. Algo es algo.

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