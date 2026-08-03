'Spider-Man: Brand New Day' me ha impresionado con esta habilidad. Creo que se representa mejor que en otras películas del Trepamuros

Spider-Man siempre ha destacado por una cosa que ningún otro superhéroe puede imitar: la sensación de libertad que es capaz de transmitir cuando recorre Nueva York balanceándose entre rascacielos. Sin embargo, no todas las películas han conseguido que el espectador sienta realmente que está dentro del traje de Peter Parker.

Y 'Spider-Man: Brand New Day' ha dado con la tecla. Más allá de la acción y de las escenas rodadas con más efectos prácticos y trabajo de cables, la nueva entrega convierte el balanceo con telarañas en una herramienta narrativa que acompaña el viaje emocional de Peter tras los devastadores acontecimientos de 'Spider-Man: No Way Home'.

Se balanceaba sobre la tela de una araña

Después de los sucesos de 'No Way Home', Peter Parker intenta seguir adelante en un mundo donde nadie recuerda quién es. Y 'Brand New Day' convierte ese trauma en el motor de la historia y lo refleja incluso en la manera en la que Spider-Man se mueve por la ciudad.

De hecho, el director Destin Daniel Cretton apuesta por una puesta en escena que coloca al espectador prácticamente dentro del traje. La película utiliza primeros planos, perspectivas cercanas e incluso momentos en primera persona para transmitir la velocidad, el vértigo y la respiración de Peter mientras recorre Nueva York.

La película recoge ideas que ya habían funcionado en 'The Amazing Spider-Man' y su secuela, especialmente en la forma de rodar el balanceo entre edificios, pero las lleva un paso más allá. También bebe claramente de los videojuegos de Insomniac, que muchos consideran como la representación más lograda del Trepamuros en este sentido.

Uno de los mayores aciertos de 'Brand New Day' es que estas escenas en movimiento no se utilizan solo para impresionarnos visualmente. Cuando Peter atraviesa uno de sus peores momentos emocionales, la forma en la que se desplaza por la ciudad refleja su estado de ánimo, integrando la acción en el desarrollo del personaje en lugar de convertirla en un simple espectáculo.

Con escenas de lucha más físicas, un uso mucho mayor de cables y un balanceo con telarañas mucho más dinámico e inmersivo, 'Spider-Man: Brand New Day' ha dado un importante salto respecto a las anteriores películas protagonizadas por Tom Holland. Y creo que justo esto será uno de los aspectos más recordados de una entrega que podría situarse entre las mejores adaptaciones del héroe arácnido.

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