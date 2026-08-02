El cabreo de George Bernard Shaw, ganador del Nobel, cuando se enteró de que también había ganado un Óscar: "Es un insulto, como si nunca hubieran oído hablar de mí"

Solo 28 personas en todo el mundo tienen el famoso EGOT (o sea, haber recibido premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony), una cifra que se reduce a 22 si no contamos los premios honoríficos. Nombres como Steven Spielberg, Viola Davis, Elton John o Whoopi Golberg pueden vanagloriarse de tener todos los galardones en su estantería, sí, pero hay una combinación aún más exclusiva: la de los ganadores del Óscar que han ganado también el Premio Nobel. ¡Tan solo hay dos, y uno no acabó nada contento con la experiencia!

¡Un premio! Bah, solo es un Óscar

El más conocido hoy por hoy es Bob Dylan, que en 2016 ganó el premio Nobel de literatura y en 2001 ya se había llevado el Óscar por 'Things have changed', su canción para la película 'Jóvenes prodigiosos'. Sin embargo, el premio que dio más que hablar fue en la undécima gala de los premios, allá por 1939, cuando George Bernard Shaw, que se había llevado el Nobel de literatura en 1925, ganó gracias a la adaptación de su obra maestra 'Pigmalión'.

Por aquel entonces, el cine se consideraba un arte menor frente al teatro o la novela, y algunos intelectuales estaban horrorizados ante la mera idea de que les metieran en el mismo saco. Tanto es así, que Shaw se negó a ir a la ceremonia, y su reacción ante el premio fue entrar en furia: "Para mí es un insulto que me concedan cualquier distinción, como si nunca hubieran oído hablar de mí —y es muy probable que nunca lo hayan hecho—. Ya podrían concederle alguna distinción a George por ser rey de Inglaterra". A ver si leéis entre líneas si le gustó o no.

Tampoco es que en la Academia ignoraran que el autor no quería saber nada de ellos: al anunciar el premio, Frank Capra (presentador de la edición) bromeó diciendo "La historia del señor Shaw es tan original ahora como lo fue hace 3000 años". Eso sí, el dramaturgo recibió el Óscar y lo tenía expuesto, tal y como reveló años después Mary Pickford, contra la leyenda urbana que dijo que nunca lo llegó a tener en sus manos.

De hecho, puedes verlo si vas a su casa-museo en Ayot St Lawrence, en Reino Unido, aunque en una versión reparada: originalmente, cuando murió en 1950, la estatuilla estaba tan deteriorada que creyeron que no valía nada... y acabaron utilizándola para calzar una puerta. Un digno final del premio por el que Shaw hizo la pantomima de enfadarse.

En Espinof | Hace 76 años que nadie gana de verdad un Premio Óscar. A los vencedores realmente sólo les alquilan gratis las estatuillas

En Espinof | Las mejores películas de 2026