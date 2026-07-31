El final explicado de lo nuevo de Spider-man nos deja ver cómo será el futuro de Marvel. "El 'Brand New Day' es el último plano de la película"

Antes de estrenarse 'Spider-man: Brand New Day', los insiders y el propio Tom Holland ya advertían del que el final podía ser divisivo para el público. Así, todos los fans empezaron a hacer sus propias películas con teorías de todo tipo, a cada cual más rocambolesca. Sin embargo, creo que podemos estar de acuerdo en que los últimos minutos de la película no han causado el revuelo esperado, y en parte es porque, sin polémicas, cierran a la perfección el viaje de Peter Parker a lo largo de la película. Por si os perdisteis algo, lo queréis rememorar o (espero que no) haceros spoiler, vamos a desgranarlo.

Ojo: Creo que es obvio, pero sí, vamos a hablar del final de 'Spider-man: Brand New Day', así que habrá spoilers gordos. Todos los spoilers, vaya. Vais sobre aviso.

Un Spider-final

En el documental 'Generations: The evolution of Spider-man', disponible en Disney+ solo en Estados Unidos, Holland afirmaba que "El 'Brand New Day' (literalmente, 'Un Nuevo Día') del título, no está en el principio. Es el último plano de la película". Y, al contrario que en la saga del cómic que le da nombre, donde Mary Jane y Peter se olvidaban de su matrimonio y Spider-man perdía su nuevo estatus tras 'Civil War', con la identidad secreta desvelada, en esta nueva entrega el final trata sobre recuerdos.

Más concretamente, del de Ned, que recupera el pasado con Peter después de compartir su saludo especial. Puede que MJ no se acuerde del tiempo que pasaron juntos, pero al menos puede ver la bondad en él y la química vuelve a surgir: es de esperar que en la siguiente entrega el grupo vuelva a juntarse y, quién sabe, MJ y Peter puedan retomar lo suyo de una forma más madura. Sin embargo, el final del trío, aunque es el centro emocional de la película, no es lo único importante.

También vemos en los planos finales, en un autobús yendo lejos de Nueva York (posiblemente a cierta escuela de cierto profesor) a Jean Grey, que tras averiguar que su hermana murió mientras Control de Daños trataba de extraer su poder, no solo paraliza gran parte de Nueva York con la intención de matar a Bill Metzger, el jefe de la corporación, sino que también toma control de los enemigos de Peter. Este la ofrece consuelo y cariño, ella deja escapar a Metzger y todo acaba bien...

Si no fuera porque, al mismo tiempo, Punisher apunta a la mutante con un rifle de francotirador que no la mata porque es Peter quien se pone en medio, siguiendo con su regla de no acabar con la vida de nadie. Gracias a los poderes de ella, al apoyo de Frank Castle y a los médicos de Nueva York, nuestro superhéroe titular consigue sobrevivir a tiempo para ver cómo toda la ciudad le quiere y se vuelca con él, un giro agradecido a los típicos vaivenes de los cómics donde el epíteto de "amenaza enmascarada" creado por J. Jonah Jameson (que, por cierto, no aparece en la película, tristemente) resuena por todo Manhattan.

Por otro lado, el final de la película muestra la evolución física de Peter: aunque al principio no es capaz de admitir que su ADN cambia (aunque sin llegar a convertirse en Man-Spider, tristemente), al final, cuando Jean rompe su inhibidor, no le queda otra que admitir que es diferente. Una metáfora superheroica para la madurez que habrá que ver hasta dónde es capaz de llegar.

Al final, como no podía ser de otra manera después del desastre en el que acabó 'No Way Home', la cosa termina más o menos bien para todo el mundo: Peter sigue siendo anónimo pero sabe que Nueva York le quiere y se permite tener amigos; MJ y Ned empiezan a preocuparse por ese desconocido; Jean consigue venganza (y preparar su propia película), y lo único que puede perturbar esta calma chicha es que Spider-man ya no está en Nueva York, sino en alguna parte del espacio. Ups. Ya sabéis, lo de siempre: Spider-man volverá. Es cuestión de tiempo.

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