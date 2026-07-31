Marvel cancela fulminantemente una de sus mejores series después de renovarla hace 4 meses

Ahora sí, ahora no. Disney, por sorpresa absoluta, ha hecho la trece-catorce a una de las series más populares de Marvel de los últimos tiempos, 'Wonder Man', cuyo protagonista, Yahya Abdul-Mateen II, incluso está nominado a los Emmy como mejor actor de comedia. Sin embargo, después de renovarla dando una alegría a los fans, al final ha decidido que la cosa no daba más de sí y la ha cancelado de manera fulminante. ¿Problemas en el paraíso?

Flopder man

Cuatro meses. Eso es lo que ha durado 'Wonder Man' renovada para una temporada 2 antes de que Disney+ haya sacado la guillotina a pasear, según Variety, dejando las andanzas de Simon y Trevor reducidas a una sola tanda de episodios. Y es una pena, porque, aunque yo no fuera precisamente el mayor fan de la serie, es innegable que se trataba de una propuesta única, original y de las que están buscando en Marvel en su nueva etapa priorizando la calidad frente a la cantidad.

Aparentemente, ni siquiera se llegó a abrir la sala de guionistas. Estos han sido liberados y tienen permiso explícito para buscar otros proyectos. Por su parte, el creador, Destin Daniel Cretton, ha recibido esta noticia después de ser el nuevo niño bonito de Marvel tras 'Spider-man: Brand New Day': una de cal y una e arena.

Hay que decir, eso sí, que Marvel nunca dio datos de audiencia de la serie y solo sabemos que en su primera semana apareció en el octavo puesto de los diez programas más vistos (entre todos los streamings), pero ahí quedó todo. Actualmente, Disney+ solo tiene una serie de superhéroes en acción real renovada, 'Daredevil: Born Again', pero fuentes internas han afirmado que el hecho de haber cortado 'Wonder Man' no significa que no salgan aquí y allá, como viene siendo habitual en el universo compartido. En fin.

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