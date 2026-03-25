'Wonder Man' me fascinó como serie única en Marvel, pero creo que el que tenga temporada 2 le despoja de lo que la hace especial

Lo de Marvel y las renovaciones de sus series es una cuestión un tanto aleatoria y la última renovación lo demuestra. En estos días que Disney+ ha estrenado la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' y, de paso, confirmado la fecha de estreno del especial protagonizado por El Castigador, también nos enteramos de que 'Wonder Man' tendrá temporada 2.

De esta manera, tenemos nuevos episodios de una de las series más especiales y única en su especie del género superheroico. Lo poco que se sabe de esta nueva temporada es que volveremos a ver, lógicamente, a Yahya Abdul Mateen II como Simon Williams y Ben Kingsley como Trevor Slattery.

A partir de aquí tendremos que ver qué nos tendría preparados Destin Daniel Cretton y Andrew Guest como cocreadores de la serie. Recordemos (y spoilers a partir de aquí) que la temporada 1 terminaba con una fuga, con Simon Williams ya sabiendo controlar bastante sus poderes.

De esta manera, la temporada 2 tendrá que lidiar con las consecuencias de esto. La renovación, sin duda, habrá agradado a algunos fans pero he de reconocer que en lo personal me ha resultado decepcionante. Evidentemente, siempre es bueno para los que trabajan en una serie tener más trabajo, sin embargo creo que, tal como la han planteado (y cerrado), lo hubiera dejado así.

Wonder Mal

Sí, es cierto que hay cierta curiosidad por ver qué pasa ahora con los dos protagonistas, pero al igual que pasa con muchas otras series, la temporada 1 ha sido tan, por así decirlo, fascinante en el tratamiento de dos personajes ya no de segunda sino también muy perdedores que lo que ha sido la historia de ellos ha sido una preciosidad que no debería ser "estropeada" contando de más.

Principalmente porque ya con una segunda temporada hay una mayor presión por parte del que busca algo más superheroico. Y es que 'Wonder Man' ha sido, en su temporada inaugural, una historia de orígenes que se alejaba todo lo que podía del género al que está adscrito. Esto era su principal virtud. Un alejamiento que se antoja algo más difícil en una nueva entrega, sobre todo sabiendo que, en los cómics, es uno de los seres más poderosos.

No dudo en el buen trabajo de Andrew Guest y Destin Daniel Cretton, pero precisamente de una serie que ha apostado por el "menos es más" riéndose de paso de la fatiga superheroica, esperaba que se quedase en ese final perfecto.

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