Después de la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again', Punisher ya tiene fecha de estreno para su especial en Disney+

Tras su potente regreso en 'Daredevil: Born Again', Jon Bernthal no tardará mucho más en volver a ponerse en la piel de Frank Castle. Marvel ya tiene listo su siguiente movimiento con el personaje: un especial titulado 'Punisher: One Last Kill' que se estrenará el próximo 12 de mayo, después del final de la segunda temporada de la serie protagonizada por Daredevil.

El regreso definitivo

La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' tendrá un total de ocho episodios y se estrenarán semanalmente, con la excepción de los capítulos 2 y 3, que se lanzarán juntos el 31 de marzo. La serie seguirá explorando el conflicto entre Matt Murdock y Wilson Fisk, mientras amplía el papel de Frank Castle dentro de este universo.

Jon Bernthal debutó como Punisher en la segunda temporada de 'Daredevil' en 2016, enfrentándose al héroe interpretado por Charlie Cox antes de acabar colaborando con él. Su interpretación del violento justiciero, marcado por la masacre de su familia, fue tan bien recibida que dio lugar a su propia serie, que se mantuvo durante dos temporadas.

Después, el regreso de estos personajes al Universo Cinematográfico de Marvel ha sido progresivo. Charlie Cox retomó su papel en títulos como 'Spider-Man: No Way Home', 'She-Hulk' o 'Echo', hasta protagonizar finalmente 'Daredevil: Born Again'. En paralelo, Bernthal también regresó como Punisher en esta nueva etapa, reforzando la conexión entre ambos personajes frente a amenazas como Kingpin.

Pero el futuro de Frank Castle no se queda ahí. Además de su especial en solitario, el personaje también formará parte de 'Spider-Man: A Brand New Day', donde compartirá pantalla con Tom Holland y otros rostros conocidos del UCM. Sabiendo esto, todo indica que Marvel está apostando fuerte por integrar definitivamente a Punisher en su nueva hoja de ruta.

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