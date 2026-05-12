Oliver y Benji vuelven a la tele. El anime clásico de 'Campeones' se podrá volver a ver desde el principio y completamente gratis

Aunque hayan pasado ya unos cuantos años, en realidad 'Campeones' sigue estando de moda y no se va nunca del todo. Recientemente por fin hemos podido ver en streaming el remake más reciente, 'Captain Tsubasa' de 2018, con un nuevo doblaje, pero si lo que echamos de menos es el anime ochentero de siempre muy pronto podremos volver a disfrutarlo.

Allá van con el balón en los pies...

Si somos de los que seguimos llamando "Oliver y Benji" a Tsubasa y Wakabayashi es porque seguramente crecimos con la serie original de 'Campeones' estrenada en 1986. Fue uno de los primeros animes que entró a lo grande en España, y que sin duda marcó a toda una generación con sus partidos infinitos y esos campos de fútbol que se curvaban y extendían de manera imposible.

Ahora mismo la tenemos disponible en streaming en Filmin, Atresplayer y Amazon Prime Video, pero la buenísima noticia es que el anime original de 'Campeones' muy pronto regresa a la televisión en abierto.

Lo hará de la mano de Neox, como ha confirmado la cadena desde sus propias redes sociales. Aún no han confirmado la fecha de estreno definitiva, pero se podrá ver en Neox Kidz, con el doblaje clásico de siempre y desde el primer episodio. En total, esta serie de 'Campeones' constó de 128 episodios, así que hay material de sobra para llenar unas cuantas tardes de nostalgia.

El colofón sería si tras finalizar la emisión de esta primera serie se emitiese después 'Super Campeones' y 'Campeones hacia el mundial', que cubre los siguientes arcos del manga de Yōichi Takahashi para explorar un poco mejor las carreras profesionales de sus protagonistas.

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