HOY SE HABLA DE

Crunchyroll tira la casa por la venta con una oferta tremenda: ver 'Jujutsu Kaisen', 'Witch Hat Atelier' y los mejores animes del año cuesta menos que un café

Crunchyroll ha subido sus precios, pero nos lo pone un poco más fácil

Jjk
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3630 publicaciones de Mariló Delgado

Cada vez más plataformas como Netflix y Amazon Prime Video se han ido subiendo al carrito del anime, pero Crunchyroll sin duda continúa siendo la plataforma de streaming por excelencia para seguir las series del momento con un catálogo descomunal. 

Hace unos meses subió sus precios por primera vez en años, pero si no queremos perdernos 'Jujutsu Kaisen', 'Witch Hat Atelier' y los animes imprescindibles del momento, ahora nos lo pone un poquito más fácil.

Corre, que vuela

Crunchyroll ha lanzado una oferta temporal si nos subscribimos a la plataforma antes del 21 de mayo. Ahora mismo la plataforma tiene dos tipos de planes: el Fan por 5,99€ al mes y el Mega Fan por 7,49€, que pasarían a costar 1,49€ y 1.99€, respectivamente. 

Crunchy

La subscripción es de tres meses, aunque no hay obligación de permanencia tras pasar este tiempo. Ambas nos permiten seguir los estrenos en simulcast, ver contenido sin conexión a internet y también la reproducción en varios dispositivos en el caso de la subscripción Mega Fan. Esta última opción de hecho es la más jugosa, porque por tres meses de subscripción a Crunchyroll estaríamos pagando un total de 5,97€ en lugar de los 22,47€ habituales.

2026 va a ser espectacular para los fans del isekai. 'Re:Zero', 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' y los mejores animes del género que regresan este año
En Espinof
2026 va a ser espectacular para los fans del isekai. 'Re:Zero', 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' y los mejores animes del género que regresan este año

Ahora bien, esta oferta solo aplica a nuevas cuentas, o cuentas que vuelva a subscribirse, no a las que ya están subscritas a algún plan. Aún así, tres meses dan para mucho y nos podemos poner al día con varios de los animes recientes más grandes de la plataforma, o incluso redescubrir algunos clásicos que se han ido añadiendo recientemente como 'El Puño de la Estrella del Norte'.

En Espinof | Las mejores películas de anime de la historia que ver en streaming. Entre clásicos imprescindibles, las obsesiones de Hayao Miyazaki y la magia de Makoto Shinkai

En Espinof | Las mejores películas de anime de los últimos años que puedes ver en streaming en 2026

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios