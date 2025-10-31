Llega a Crunchyroll un legendario anime de ciencia ficción y artes marciales en el la justicia se imparte a puñetazo limpio: 'El Puño de la Estrella del Norte'

Últimamente estamos teniendo una suerte tremenda si somos fans de los animes clásicos. Porque en AnimeBox ya han recuperado 'Mazinger Z', 'Saint Seiya' o 'Heidi', pero todavía quedan muchas joyitas de la época un tanto perdidas del mundo del streaming.

Una de ellas, al menos desde España, era 'El Puño de la Estrella del Norte' ('Hokuto no Ken'), que marcó un antes y un después para los animes shonen de acción y lo teníamos muy desaparecido.

El regreso de Kenshiro, por partida doble

'El Puño de la Estrella del Norte' es un anime histórico de ciencia ficción y artes marciales, ambientado tras una Tercera Guerra Mundial que desoló el planeta. Kenshiro es un practicante del arte marcial Hokuto Shinken, y utiliza su poder para ayudar a los supervivientes y defenderlos de aquellos que buscan abusan de su fuerza.

Ahora Crunchyroll se ha marcado un tanto recuperando este anime mítico con un total de 152 capítulos. En la plataforma de streaming podemos encontrar la primera serie de 'El Puño de la Estrella del Norte' emitida entre 1984 y 1987 y también su secuela estrenada en 1987.

Eso sí, tan solo está disponible en versión original en japonés, aunque cuenta con subtitulado tanto en español de España como en español de Latinoamérica. Aún así, 'El Puño de la Estrella del Norte' se ha vuelto mucho más accesible y por fin podemos volver a disfrutar la serie clásica de Toei Animation.

Además, Kenshiro vuelve un poco por partida doble porque 'El Puño de la Estrella del Norte' tiene un remake en marcha que se estrenará en 2026, con lo que se ve que en Crunchyroll están preparando la avanzadilla. Aunque, por desgracia, los primeros vistazos no han convencido demasiado a los fans e incluso lo andan comparando con la serie reciente de 'Berserk'... Así que por lo menos siempre tendremos el anime clásico.

En Espinof | ¿Cuál es el mejor anime del año en el que naciste? Desde 'Astro Boy' a 'Dragon Ball Z' y 'Jujutsu Kaisen', estas son las series más populares que nos ha dado Japón

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal



