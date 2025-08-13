HOY SE HABLA DE
El desgarrador anime que se ha merendado a 'Dandadan' y 'My Dress-Up Darling'. Una miniserie de ciencia ficción que ver en una tarde y te deja del revés

El desgarrador anime que se ha merendado a 'Dandadan' y 'My Dress-Up Darling'. Una miniserie de ciencia ficción que ver en una tarde y te deja del revés

'Takopi's Original Sin' ya se ha proclamado como el anime más popular del verano, y merecidamente

La verdad es que este verano venía muy fuerte en cuanto a anime, especialmente porque regresaban series del calibre de 'Dandadan', 'Kaiju No.8' o 'Sakamoto Days' y 'My Dress-Up Darling'. Y aunque, siendo sinceros, todos estos animes están funcionando de maravilla, ha habido un anime que se ha proclamado como la gran sorpresa del verano y que de paso nos ha dejado con el corazón rotísimo: 'Takopi's Original Sin', el anime mejor valorado de Crunchyroll.

Arreglar el mundo no es tan fácil, pi

'Takopi's Original Sin' ('Takopī no Genzai') se publicó originalmente en Shonen Jump+ de la mano de Taizan 5. Es un drama psicológico con un punto de terror y ciencia ficción, y aunque empieza como una historia inocente protagonizada por niños de primaria pronto empieza a dar volantazos muy turbios.

Arranca cuando un pequeño alien con forma de pulpo aterriza en la Tierra para repartir felicidad entre sus habitantes. Así conoce a Shizuka, una niña de 9 años que comparte su comida con él y le pone el nombre de Takopi.

Takopi le está muy agradecido así que decide utilizar sus artilugios para hacer sonreír a Shizuka, pero su situación no se arregla así como así: es víctima del bullying implacable de sus compañeros de clase, especialmente de una niña que se llama Marina, su madre la tiene completamente abandonada y ningún adulto en la vida de Shizuka se preocupa por ella. Cuando la situación llega a un extremo devastador, Takopi empieza a usar uno de sus aparatos para viajar en el tiempo e intentar arreglar la vida de Shizuka.

Takopis Original Sin Img1

'Takopi's Original Sin' de entrada parece una serie muy cuqui, con una secuencia de opening encantadora y sacado por completo de serie infantil, con Takopi siendo una mascotita inocente y cuqui que solo quiere hacer el bien. Y que además no entiende las desgracias que ocurren a su alrededor, algo de lo que nosotros como espectadores sí somos muy conscientes.

No hay que irse muy lejos para que el anime se vuelva muy crudo, y el primer episodio ya termina con un giro desolador que deja muy claro por dónde van a ir los tiros de toda la serie. Y es que aunque Shizuka es una niña muy desgraciada, no es la única víctima de 'Takopi's Original Sin', sino que todos los protagonistas arrastran una serie de traumas y están encerrados en sus propios círculos de abuso y negligencia por parte de sus padres y guardianes.

'Takopi's Original Sin' es difícil de ver, con secuencias muy explícitas de abuso que te revuelven el estómago y generan una impotencia tremenda. Especialmente porque Takopi, que no entiende muy bien cómo funciona el mundo humano desde su inocencia, termina liando las cosas cada vez más y más... Y de paso perdiendo su propia inocencia y felicidad en el proceso.

Es un anime desgarrador, aunque hay que decir que por lo menos deja con una nota feliz y su puntito de esperanza con su desenlace. La mayor pega es que quizás este desenlace llega demasiado rápido y de manera abrupta y se podría haber mimado un poquito más, porque casi llega de sopetón después de un desarrollo espectacular a lo largo de los seis episodios.

A pesar de que el dibujo y el diseño de personajes de 'Takopi's Original Sin' pueda parecer sencillo, la animación está muy cuidada y el estudio Enishiya se ha lucido con la expresividad de sus personajes y la fluidez de los movimientos.

Takopis Original Sin Img2

La cinematografía también es una preciosidad, y también sabe explotar al máximo los momentos más angustiantes y los planos subjetivos para meterte en todo este entramado psicológico de los protagonistas. Porque en especial la historia de Naoki trasmite un estrés y angustia tremendo, aunque dentro de lo que cabe su vida no es tan desgraciada como la de Marina y Shizuka.

Es una serie cortita y contenida que se puede seguir a través de Crunchyroll, y que desde luego merece la pena ver (aunque haya que ir mentalizados de que no vamos a pasar un buen rato). Un relato desolador sobre el abuso infantil y la tristeza, con un final agridulce que demuestra que las cosas siempre pueden ir a mejor si encontramos el apoyo necesario.

