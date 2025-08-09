Estos 4 animes cumplen 30 años en 2025 y siguen siendo una maravilla. Dónde ver en streaming algunos de los mejores clásicos de los años 90

Hay animes que envejecen como un buen vino, y en realidad 1995 fue una hornada tremenda que nos dejó muchos animes icónicos y de las que marcan un antes y un después en la industria. Este año celebran su 30 aniversario, y si aún las tenemos pendientes o queremos volver a recuperar ese espíritu noventero en streaming tenemos disponible un buen puñado de animes nacidos en 1995.

Si no sabemos muy bien por donde empezar, aquí os dejo unos imprescindibles entre espada y brujería, romance del bueno...¡Y mechas!

Slayers

Uno de los clásicos de 1995 es este genial anime de fantasía que además marcó a toda una generación. Con muchísimo humor, unos personajes fascinantes y lo mejor del género, 'Slayers' es una serie imprescindible para los fans de la fantasía.

Sigue a Lina Inverse, una hechicera con mucho talento y un tanto pesetera a quien se une Gourry Gabriev, un espadachín errante que la toma por una adolescente indefensa. Cuando Lina descubre que Gourry tiene una espada legendaria, decide viajar con él hasta que se la regale.

Disponible en AnimeBox

Fushigi Yugi

Un clásico para los fans de los animes shojo y de los romances de fantasía. 'Fushigi Yugi, el juego misterioso' nos tuvo enganchadísimos a un tremendo culebrón isekai con una adolescente que termina dentro de una novela.

Y es que Miaka Yuri sin querer acaba en una trama inspirada en la leyenda china de los Cuatro Dioses, resulta que es sacerdotisa de una de estas cuatro deidades y que además está destinada a reunir a varios guerreros legendarios... Y, de paso, enfrentarse a su mejor amiga.

Disponible en Crunchyroll

Susurros del corazón

Aunque no se la menciona tanto como otras joyas de Studio Ghibli, 'Susurros del corazón' sigue siendo una película encantadora y de a pie de calle, con un tierno romance entre dos adolescentes que se animan mutuamente a seguir sus sueños y la excelente animación a la que nos tiene acostumbrada el estudio.

La historia arranca con Shizuki Tsukishima, quien descubre que alguien saca los mismos libros que ella de la biblioteca. Un día descubre que se trata de Seiji Amasawa, un chico de su edad que siempre le ha parecido un poco arrogante.

Disponible en Netflix

Neon Genesis Evangelion

Si hablamos de animes noventeros por excelencia, no podía faltar el anime: 'Neon Genesis Evangelion'. Hideaki Anno revolucionó el medio y también el género mecha con este tremendo seriote que aún sigue haciendo que nos comamos la cabeza.

Cuando la Tierra es atacada por unos extraños series conocidos como Ángeles, la última esperanza de la humanidad es la organización NERV, que defiende el planeta con el uso de robots gigantes pilotados por humanos. Shinji Ikari pensaba que su padre, quien le abandonó hace años, por fin quería reunirse con él, pero en realidad le convoca a la base de NERV para que pilote uno de estos Evangelion.

Disponible en Netflix

