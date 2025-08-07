Ni 'Dandadan' ni 'Sakamoto Days'. El mejor anime del verano se puede ver en una tarde y ya ha batido récords en Crunchyroll

Este año está siendo buenísimo para Crunchyroll, que ya arrancó 2025 por todo lo alto con el regreso de 'Solo Leveling' y la segunda temporada de 'Los diarios de la boticaria'. Y ahora han vuelto a encontrar oro con una miniserie de anime que se ha convertido rápidamente en el gran éxito del verano: 'Takopi's Original Sin'.
El caballo indie que se puso a la cabeza
'Takopi's Original Sin' es una miniserie de tan solo seis episodios que adapta el manga de ciencia ficción y terror de Taizan 5 y que se ha podido seguir semana a semana a través de Crunchyroll. El anime rápidamente se ha convertido en un éxito, y eso que su desgarradora historia le ha partido el corazón a los fans.
La trama sigue a Takopi, un alienígena que se asemeja a un pulpo y proviene de Happy Planet. Ha llegado a la Tierra con la misión de hacer feliz a la gente, y cuando conoce a una niña muy desgraciada llamada Shizuka se propone devolverle la alegría utilizando sus artefactos mágicos. Sin embargo, Takopi pronto descubre que sus artilugios no son suficientes para arreglar la vida de Shisuka y termina en un bucle temporal lleno de dolor y soledad.
Aunque este verano venía pegando fuerte entre el regreso de 'Dandadan', 'Kaiju No.8' o 'Sakamoto Days', 'Takopi's Original Sin' rápidamente se ha convertido en lo más popular de la temporada. No solo eso, sino que también es ya el anime mejor valorado de Crunchyroll con una puntuación casi perfecta en IMDb.
Los seis episodios de 'Takopi's Original Sin' cuentan con una puntuación por encima de 9,3 en la web, con más de cinco mil valoraciones. El penúltimo episodio, 'A tu yo de 2022' es el mejor valorado con una puntuación de 9,7 sobre 10 gracias a un tremendo plot twist que añade todavía más drama a la serie.
También en MyAnimeList se encuentra entre lo mejor valorado de la temporada, con una puntuación de 8,94 y más de 68.000 votaciones, y en Crunchyroll puede presumir de una valoración de 4,9 con más de 34.000 puntuaciones, consolidándose como uno de estos grandes éxitos de 2025. El boca a boca está siendo clave con 'Takopi's Original Sin', que al final se ha terminado midiendo cara a cara con algunos de los animes recientes más populares sin despeinarse demasiado.
