'Fast & Furious' no terminará en su última película. Para sorpresa de todos, Vin Diesel ha anunciado que aún les queda mucho por contar

Creo que, realmente, nadie pensó que después de trece películas (incluyendo la próxima 'Fast Forever' y el spin-off 'Hobbs & Reyes') y una serie de animación, la franquicia 'Fast & Furious' fuera a llegar a su final como si nada. Al fin y al cabo, sigue dando muchísimo dinero para Universal y lo más lógico era apretar el acelerador un poco más, a ver si todavía queda gasolina en el depósito. Porque la familia permanece unida también en televisión.

Los autos locos

Ayer, en la presentación de los nuevos proyectos de NBCUniversal, el mismísimo Vin Diesel anunció que Peacock preparaba ya hasta cuatro series basadas en la saga, de las que, tal y como informa Variety, de momento irán haciendo una para ver el resultado. El resto están en distintas etapas de desarrollo, como es lógico.

Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que ampliáramos los personajes clásicos y sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que nos adentráramos en el ámbito televisivo. Y tuve que esperar hasta que fuera el momento adecuado… El momento adecuado llegó cuando Donna Langley empezó a supervisarlo todo, porque fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentir a todos como una familia estarían protegidos en el ámbito televisivo… La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de ‘Fast and Furious’.

Aunque de momento no tenemos ni idea de qué tratarán estos spin-offs, sí sabemos quiénes serán sus showrunners, Mike Daniels ('Sons of Anarchy', 'Ponies') y Wolfe Coleman ('Shades of blue', '9-1-1 Lone Star'), que también escribirán el piloto. De momento vamos calentando motores, porque parece que tenemos familia para rato.

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