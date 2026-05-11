El único ganador de 'Quién quiere ser millonario' en la historia de España acabó teniendo una vida normal

Concursos de la tele hay muchos, pero que provoquen tanta nostalgia como 'Quién quiere ser millonario' no tantos. El programa lleva casi 30 años en la televisión española desde que se emitiera en Telecinco en 1999. En ese tiempo ha tenido un baile de presentadores, de cadenas y sobre todo mucho dinero en juego que han hecho de él uno de los formatos más míticos también en nuestro país.

Parece mentira que en todo este tiempo solo haya habido un gran ganador. Se trató de Enrique Chicote, quien el 14 de septiembre del 2000, cuando el formato se llamaba '50x15' y lo presentaba Carlos Sobera, hacía historia del programa y de la televisión española al ser el primer concursante en contestar las 15 preguntas finales y llevarse el gran bote del programa. La actuación del concursante es además bastante mítica. El catalán exhibía una confianza absoluta al llamar a su mujer en la última pregunta usando el comodín de la llamada pero no para preguntarle, sino para informarle de que ganaría el premio porque se la sabía.

Ha pasado tanto tiempo que el premio por aquel entonces estaba en pesetas. Concretamente 50 millones de pesetas que equivalían, no a un millón de euros actuales sino a algo así como 300.500 euros. El presupuesto del programa tuvo que adaptarse a la realidad española del momento. Pero pese a no alcanzar la estratosférica cifra de la versión británica aquello era muchísimo dinero.

En una entrevista en el canal de Borhaus, Chicote afirmaba que gastó ese dinero en "cuatro vicios, me compré un coche y pagué la entrada de la casa en la que vivo". A los 50 millones hay que restar retenciones de Hacienda, de la cuál él se quedó con el 48% tras hacer la declaración al año siguiente. Más allá de esas compras, Chicote admitía que su vida no cambió. Seguía trabajando de profesor en un instituto y solo en su día a día recibía comentarios chistosos de alumnos y profesores en celebración. El cambio más grande, eso sí, fue empezar a ser director de instituto, lo que él mismo llama "un cargazo" y para nada la vida de lujos que uno se podría imaginar.

Actualmente el deseado gran bote sí se encuentra en el millón euros, aunque alcanzarlo parece más difícil que nunca, con el propio Chicote volviendo al programa en 2020 en una edición especial y quedándose por el camino. Sigue siendo además quien más dinero ha ganado en la historia del programa, con otros concursantes quedándose bastante lejos. En 2020 David Díaz consiguió llegar a la pregunta 14, pero prefirió plantarse y llevarse los 100.000 euros que tenía asegurados. Igual que pasa con 'Pasapalabra', este tipo de concursos ha aumentado la dificultad notoriamente desde sus primeras versiones. Con el propio Chicote admitiendo que la pregunta final que le tocó a él le pareció muy fácil cuando la escuchó.

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