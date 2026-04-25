'¿Quién quiere ser millonario?' estuvo a punto de tener una serie de animación propia. Su idea era tan loca que no se atrevieron a estrenarla

Hubo una época donde, si algo existía y era mínimamente popular, podía tener serie de dibujos animados. A veces, incluso aunque el producto original fuera para mayores de 18 años. La lista de ejemplos absolutamente delirantes es infinita: 'Punky Brewster' (ahora, con un monstruíto que la transportaba en el espacio-tiempo), 'Harlem Globetrotters', 'New Kids on the Block', 'La pequeña tienda de los horrores' (con la nueva planta, Audrey Jr, rapeando para llegar al público infantil), 'Robocop' y hasta 'Captain N', que era, directamente, un anuncio de Nintendo. Pero nada nos podía preparar para una de las ideas más locas de la historia de la televisión.

¿Marcamos como última respuesta?

El 4 de septiembre de 1998, el mundo de los concursos recibió en la cadena británica ITV, sin saberlo, el programa que estaba destinado a convertirse en uno de los mayores hitos de la historia del género: '¿Quién quiere ser millonario?'. Lo conoces de sobra, porque lleva funcionando a la perfección y sin parar en distintas partes del mundo desde entonces. En España, de hecho, se estrenó poco después, el 17 de abril de 1999, en Telecinco y con Carlos Sobera como presentador de ceja levantada, con el nombre de '50 X 15' (porque daban 50 millones de pesetas al ganador, claro).

'¿Quién quiere ser millonario?' fue tal bombazo que se vendió a todo el mundo, desde Afganistán hasta India, donde hubo hasta once versiones distintas, variando entre los distintos idiomas del país. Inmediatamente salieron a la venta videojuegos, juegos de mesa o libros con preguntas y respuestas, tratando de capitalizar el éxito del programa, y entonces alguien se preguntó, como no podía ser de otra manera: Oye, ¿y si hacemos una serie de dibujos animados?

A mediados de 2001, DIC Entertainment (responsables de cosas como 'Ulises 31', 'Inspector Gadget', 'Hulk Hogan's Rock'n'wrestling', 'Las aventuras de Super Mario Bros 3' o '¿Dónde está Wally?') decidió que era el momento de hacer 'Las aventuras de Quién quiere ser millonario: La serie animada'. Sí, de verdad, ese era el título. La idea, según contaba Variety entonces, no era animar una sesión de preguntas y respuestas, sino investigar qué pasaba después: cada episodio iba a empezar después de que un concursante se llevara el millón de libras, y entonces empezaría una aventura dirigida a niños donde se embarcarían en un peligroso viaje a lugares exóticos.

En la serie, que tendría el mismo estilo del concurso e incluiría sus famosas cuñas de sonido, también pondría voz Chris Tarrant, el presentador del momento, que llamaría de vez en cuando a los concursantes desde el Centro de Mando del Estudio Millonario. "Esta es una oportunidad de fantasear sobre lo que pasa cuando los ganadores se van del estudio con su cheque y la oportunidad de vivir sus sueños", decían por aquel entonces. Tan emocionante como mirar a la pared.

Nunca se llegó a enseñar un solo boceto ni volvimos a saber nada de su existencia. Simplemente se volatilizó como si nunca hubiera existido... Y aunque hubiera sido increíble que existiera este claro ejemplo de serie forzadísima y absurda, probablemente el formato sigue sobreviviendo, en parte, gracias a que no metieron la pata y siguieron estirando el chicle a más no poder.

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