El nuevo anime de la autora de 'Fullmetal Alchemist' expande sus horizontes: 'Espíritus del Inframundo' llega a Netflix este mismo verano

La temporada de anime de primavera vino cargadísima de magia y ha sido una gozada si nos gustan las series de fantasía. Este trimestre marcaba el regreso de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' y el estreno de 'Witch Hat Atelier', pero también ha llegado por fin lo nuevo de Hiromu Arakawa, : 'Daemons of the Shadow Realm' ('Yomi no Tsugai' o 'Espíritus del Inframundo, en España).

Se acabó la exclusividad

'Espíritus del Inframundo' se ha convertido en uno de los animes más vistos de esta primavera, algo esperable porque marca la nueva colaboración entre Arakawa y Bones tras la maravillosa 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' y eso se vende solo. Por ahora el anime se ha ido pudiendo ver semana a semana en Crunchyroll, pero muy pronto salta a Netflix.

'Espíritus del Inframundo' ya tiene su ficha lista en la plataforma y ha confirmado su estreno en Netflix para el próximo 4 de julio. Ahora lo que queda por ver es si llegarán los 12 primeros capítulos del anime del tirón o tendrán una emisión semanal como ha venido pasando con 'Akane-Banashi'.

Se espera que 'Espíritus del Inframundo' tenga un total de 24 episodios, así que todavía nos queda bastante anime por delante y es de esperar que los nuevos capítulos también vayan llegando poquito a poco a Netflix. Aunque por ahora sabemos que si queremos verlos según salgan en Japón tenemos que pasar primero por Crunchyroll.

Aún así, parece que en Netflix se han ido poniendo las pilas con algunas licencias y no quieren dejar pasar la oportunidad de fichar las series del momento, aunque lleguen con algo de retraso. Si aún la tenemos pendiente, 'Espíritus del Inframundo' sigue a Yuru y Asa, dos hermanos mellizos con unos poderes muy codiciados que pueden salvar o destruir el mundo. Una serie de fantasía muy inspirada en el folclore japonés, aunque viene desde el primer momento con varios giros bajo el brazo.

En Espinof | Las 10 mejores series de anime de 2026... hasta ahora

En Espinof | Hiromu Arakawa es una vaquita y Eiichiro Oda un pez. Por qué los creadores de manga esconden su cara y cómo Akira Toriyama tuvo que aprenderlo a las malas