"Teníamos un acuerdo". La razón del enfado de Robin Williams con Disney que acabó forzando una disculpa pública por parte del estudio

A lo largo de la carrera de Robin Williams hay multitud de personajes emblemáticos, pero en Estados Unidos es especialmente recordado por haber prestado su voz al Genio de 'Aladdin'. Un trabajo muy aplaudido pero que enemistó al actor con Disney por incumplir a su juicio el acuerdo al que había llegado con el estudio.

Lo cierto es que Disney quiso contar con Robin Williams para el papel desde el primer momento. Para convencerle, encargaron al responsable de animar al personaje que estudiase las rutinas del actor y presentaron una prueba a Williams de lo que el estudio buscaba. El resultado fue satisfactorio y el actor aceptó cobrar solamente 75.000 dólares por su trabajo, una cifra baja para él en ese momento.

El enfrentamiento con Disney

La clave del acuerdo estaba en que la estrella tenía una serie de condiciones, pensando sobre todo en que 'Aladdin' no eclipsara a 'Toys', la otra película que iba a estrenar Robin Williams ese mismo año, y que acabó siendo un sonado fracaso.

El propio actor recordó en una entrevista concedida al año siguiente lo sucedido:

"Teníamos un acuerdo. Dije que pondría la voz. Lo hacía porque quería formar parte de esta tradición animada. Quería algo para mis hijos. El acuerdo era que yo no quería vender nada, ni Burger King, ni juguetes y cosas así."

Disney no cumplió su parte del trato y usaron su voz para vender cosas, algo que Robin Williams resumió como: "Ahí fue donde se pasaron de la raya". De hecho, Williams tuvo más de un encontronazo con Disney durante la campaña promocional, sobre todo por algo relacionado con su cartel.

Inicialmente, Disney lanzó el cartel que podéis ver abajo a la izquierda. En él no hay ni rastro del Genio, cuya importancia en la película creció de forma notable gracias a las aportaciones de Williams, pero el actor ya mostró su disconformidad por la gran importancia de su personaje en el que se lanzó después. Tampoco era lo acordado.

La cosa se complicó aún más cuando, paseando por la ciudad de Los Angeles poco después del estreno de 'Aladdin', Williams encontró varias vallas publicitarias de la película dedicadas en exclusiva al Genio, sin rastro alguno del resto de personajes de la película.

El actor se quejó a Jeffrey Katzenberg, jefe del estudio por aquel entonces, quien se disculpó y ordenó la retirada de los carteles. Pero solamente de aquellos en Los Angeles que podría ver Williams, ya que era una campaña a nivel nacional, algo que el actor no descubriría hasta un tiempo después.

Desde Disney se dijo en su momento que al actor "no le gustó el acuerdo que tenía" después de que la película se convirtiese en un éxito, y que no usaron su voz "de ninguna forma que no aceptase contractualmente". Parece que ahí estaba la clave de todo el drama ya que esas peticiones de Williams se hicieron de forma informal en un pacto entre caballeros con Katzenberg que no quedó recogido por escrito.

Robin Williams no tuvo problemas en comentar públicamente que no pensaba volver a trabajar con Disney nunca más tras lo sucedido. Jeffrey Katzenberg intentó calmar los ánimos mandando un cuadro de Picasso como regalo al actor, a quien el estudio había ayudado a convertirse en una estrella con títulos como 'Good Morning, Vietnam' o 'El club de los poetas muertos'. El detalle no funcionó con el actor.

Una tregua momentánea

Ante la negativa de Williams a volver prestar su voz al Genio, Disney optó por contratar a Dan Castellaneta, popular por ser la voz de Homer Simpson, para ocupar su lugar tanto en 'El retorno de Jafar' como en la serie animada emitida entre 1994 y 1995.

A decir verdad, Castellaneta también había grabado la mayor parte de las escenas del personaje en 'Aladdin y el rey de los ladrones' cuando sucedió el milagro: Robin Williams anunciaba su vuelta. Eso sí, la estrella no aceptó regresar hasta que Disney organizó una conferencia de prensa para disculparse públicamente con él por lo sucedido.

Esto seguramente nunca hubiese sucedido bajo el mandato de Katzenberg, pero su marcha del estudio lo hizo posible, ya que su lugar lo ocupó Joe Roth, quien mantenía una buena relación con el actor. No obstante, tampoco puede hablarse de un final feliz en la relación entre Disney y Williams.

El popular intérprete estadounidense no se tomó demasiado bien los esfuerzos promocionales del estudio con otra de sus películas, 'El hombre bicentenario' ('Bicentennial Man', 1999), y desde entonces solamente volvió a trabajar una vez más con Disney: fue en 'Dos canguros muy maduros' ('Old Dogs', 2009), y tuvieron que pasar diez años para que eso sucediera.

Además, la muerte de Robin Williams nos dejó otra sorpresa, ya que en su testamento quiso dejar claro que no daba permiso a Disney para usar el resto de grabaciones y tomas falsas que hizo del Genio durante la preparación de 'Aladdin'. Por lo visto son tantas que incluso se podría montar otra película a su alrededor, pero eso finalmente no pasará jamás.

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