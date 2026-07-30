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Número 1 en 40 países en Disney plus. Un contundente thriller de puntuación perfecta que apunta a depredadores como Epstein

'Furious' es una serie imprescindible para los amantes del género

Furious 1 Disneyplus
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Llegó sin demasiado ruido ni promoción pero eso no ha impedido a que Disney+ se haya marcado todo un tanto con uno de los que, sin duda, es de los thrillers del año. Y no lo digo solo yo, que actualmente tiene puntuación perfecta (100 %) en portales como Rottentomatoes.

Compuesta de ocho episodios, de los cuales se han emitido tres, 'Furious' se estrenó este pasado lunes y a estas alturas de la semana ya es la serie más vista en nada menos que cuarenta países, entre ellos, España. Nada de extrañar porque este drama criminal absorbe cosa mala.

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Protagonizada por Emmy Rossum ('Shameless') y Lola Petticrew ('No digas nada'), 'Furious' está inspirada en 'El caso de la viuda negra' (Black Widow), pero aquí la creadora Elizabeth Meriwether transforma una caza de la asesina de maridos ricachones de la película de los 80 en algo bastante más complejo y, directamente, apuntando a depredadores sexuales tipo Jeffrey Epstein.

De esta manera, conserva el hecho de que tengamos una joven asesina que se hace novia de sus víctimas. Está atacando a hombres adinerados, influyentes y aparentemente involucrados en una trama de tráfico sexual de menores. Pronto vemos que ella misma podría haber sido superviviente de eso y está en plena venganza.

Similitudes aparte con el caso Epstein, lo que trabaja muy bien la serie es la exploración de las dos protagonistas. Cada una con sus traumas, cada una con sus mañas y cada una leyéndose la una a la otra como si fuesen libros abiertos mientras que para el resto de personajes son cerrados. Y sí, como su propio nombre indica, hay mucha rabia, mucha furia en ambas... cada una manejándolo como medianamente quiere y puede.

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