Las mejores series de Disney+ en 2026... hasta ahora

Si me preguntan de una plataforma que cada vez que toca renovar ni me lo pienso, esa es Disney+. Después de quitarse un poco el sambenito inicial de ser solo para toda la familia, la plataforma del gigante del entretenimiento no para de producir joyas para todos los gustos. Y vamos a destacar ahora las mejores series de 2026 en Disney+.

Lo + de Disney

Como siempre, contamos para este ranking con aquellas series que hayan estrenado episodios nuevos en la plataforma este año, sean series de estreno o temporadas nuevas. Las fechas, como siempre, son las de España. De esta manera, en estos primeros meses del año ya nos hemos partido la caja con comedias escolares, disfrutado de los lindo con superhéroes de Marvel y mordido las uñas ante misterios de ciencia ficción.

Por lo demás, esta es la selección de las mejores series y películas que estrenó Disney+ el pasado 2025. Yéndonos a 2026, ojo porque tenemos ya candentes nuestras series favoritas tanto en general como en plataformas como Netflix, Prime Video y HBO Max. Y si sois de anime, aquí tenéis nuestro ranking.

Arrancamos.

Colegio Abbott (Abbott Elementary) - Temporada 5

Creada por Quinta Brunson | Reparto: Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, etc. | Fecha de estreno: 7 de enero | 22 episodios

Quizás, el mejor exponente de que todavía se puede hacer grandes comedias en las cadenas generalistas. Una serie en la que cada temporada se va a más y diría que casi que mejor con las caóticas aventuras cotidianas de este desternillante grupo de profesores.

Se puede ver en Disney+ | Crítica (de la temporada 4)

Daredevil: Born Again - Temporada 2

Creada por Dario Scardapane | Reparto: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio | Fecha de estreno: 24 de marzo (8 episodios)

Decididamente una temporada bastante inferior a la primera pero que aun así sigue siendo un encomiable visionado. Una temporada a medio camino entre el thriller político, el criminal y la serie de superhéroes que no siempre atina con la mezcla pero que proporciona un magnífico festín a los fans del personaje.

Ver en Disney+ | Crítica

Paradise - Temporada 2

Creada por Dan Fogelman | Reparto: Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, etc. | Fecha de estreno: 23 de febero (8 episodios)

La nueva entrega del drama postapocalíptico ha sido casi tan adictiva como la primera. Si bien ha carecido de episodios a la altura de "El día", esta temporada 2 se ha dedicado a sumergirnos aún más en el plan maestro de Sinatra y abre nuevos interrogantes que, reconozco, me tienen con papel y boli.

Ver en Disney+ | Crítica

Star Wars: Maul - Señor de las sombras (Maul - Shadow Lord)

Creada por Dave Filoni y Matt Michnovetz | Fecha de estreno: 6 de abril (10 episodios)

Se acaba de estrenar y ya os digo que me está dejando fascinando esta visita a los bajos fondos y submundos criminales de Star Wars. A parte de una animación que en lo personal me embelesa, tenemos un estupendo drama criminal con puro sabor galáctico y un gran villano al que hacen justicia.

Ver en Disney+

Wonder Man

Creada por Andrew Guest | Reparto: Yahya Abdul Mateen II, Ben Kingsley, etc. | Fecha de estreno: 27 de enero (8 episodios)

Me reconozco algo decepcionado al saber que tendremos temporada 2 de esta, no por que sea mala (aquí no estaría, desde luego) sino porque me parecía que el arco estaba perfecto, sin necesidad de segundas partes. Pero independientemente de eso, 'Wonder Man' demuestra con creces que cuando Marvel quiere hacer algo pequeño y especia, lo logra.

Ver en Disney+ | Crítica

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