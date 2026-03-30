"Estira los límites de la ciencia ficción". El creador de 'Paradise' explica el final de la temporada 2 de la serie postapocalíptica de Disney plus

Ocho episodios y otra vez toca esperar hasta el año que viene. 'Paradise' acaba de cerrar su temporada 2 en Disney+ con un episodio titulado 'Éxodo' que ya nos puede indicar cosas que pasan, sobre todo teniendo en cuenta que el episodio anterior terminó en una situación límite para el búnker. Pero no adelantemos acontecimientos y hablemos del final. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Ya hablábamos en la crítica inicial de la temporada que el guion se había vuelto relativamente obvio. No es que no haya giros espléndidos y que nos rompan el corazón como solo sabe hacer Dan Fogelman, sino que lo dejan todo tan deletreado muchas veces que se nota cierta vagancia. De hecho, hay un momento en este episodio que da un poco de vergüenza.

Alex

Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vayamos a ello, ya que el final nos ha dado respuestas a preguntas candentes. Una vez descubierta la identidad de Link (Thomas Doherty) como Dylan, el arranque del episodio nos deja bastante más claro quién es, exactamente, Alex: ni más ni menos que un ordenador cuántico controlado con Inteligencia Artificial.

Algo inventado por el propio Link/Dylan junto a su profesor Henry (Patrick Fischler). Sí, el científico que se cargó Pace (Jon Beavers) a petición de Sinatra (Julianne Nicholson). También sabemos la razón por la que Henry decidió no continuar con el proyecto: aparentemente, "Alex" estaba empezando a manipular el tiempo.

Se confirma así una teoría que estaba siendo bastante deletreada esta temporada: que íbamos a tener líos temporales ya que lo único que Sinatra no podía comprar era tiempo, por lo que algo que pueda manipularlo era parte del plan fundamental de la millonaria.

El que Alex sea un megaordenador cuántico con tendencias a manipular el tiempo explicaría no solo los flashes al futuro de los protagonistas, también ese plan de matar a Jane antes de que se convirtiera en una psicópata o incluso de algún modo explicaría la misma existencia de Dylan.

Un giro que ha querido explicar el creador de la serie Dan Fogelman en el podcast oficial de 'Paradise'. Después de darle el crédito a sus guionistas por toda la documentación que han hecho en un campo en el que él se pierde, el guionista asegura que era algo que tenía pensado casi desde el comienzo:

«Yo siempre sé la visión general, veo la serie a 2000 kilómetros de distancia. (...) sabíamos que Sinatra iba a tener un plan más allá de meter gente bajo tierra y eso nos llevó rápido a la computación cuántica, computación cuántica intensiva con IA que estira los límite de la ciencia ficción y a dónde pueden llegar la IA y la computación cuántica y eso te lleva a un lugar muy de ciencia ficción. Sabíamos que la segunda temporada acabaría con Sinatra muriendo y sacrificándose para salvar a la comunidad, pero también revelando su plan secreto. Y luego empiezas a profundizar en la computación cuántica en el ¿cómo vamos a hacer eso?, pero siempre fue el plan original.

Un ordenador que, recordemos, no estaba de todo activado tal como le aseguran a Sam, ya que para eso debe terminar un cálculo. Sin embargo al parecer está comunicándose con los científicos a su ¿cuidado? y es capaz de predecir lo que está pasando incluyendo la muerte de Samantha. Y ahora tiene una misión: su activación a manos del usuario X.

¿Quién? pues cuando decía que había momentos de guion algo bochornosos me refiero a cosas como esta. En la caótica evacuación de Paradise, llaman a Xavier "X", momento de iluminación de bombilla para Sinatra. Ni corta ni perezosa lo último que hace antes de sacrificarse es darle a Xavier la tarjeta de activación de Alex y le explica que debajo del aeropuerto de Denver, a 160 kilómetros de allí, hay un búnker como este con un ordenador cuántico capaz de pararlo todo. Su misión: activarlo.

Sam

Por cierto, aquí tenemos también el tema de la redención de Sinatra. Fogelman tiene claro que este sacrificio por el bien de la humanidad arroja una nueva luz a todo lo que ha hecho desde el comienzo:

«De los momentos que más orgulloso estoy en la serie es cuando la montaña se derrumba y se ve la secuencia de su muerte de un modo muy diferente. Para mí, si aceptas que la misión de Sinatra no era solo salvar a 25000 personas bajo tierra, sino albergar y hacer algo más grande, algunas de sus decisiones maquiavélicas, en retrospectiva tienen más sentido. Visceralmente, ha sido tan mala que no pasa todo a la vez pero con suerte empiezas a entender lo que intentaba hacer y la redimes un poco.»

Y con eso ya la serie termina y nos pone rumbo a la temporada 3 de la serie postapocalíptica. Si bien es bastante pronto para elucubrar, sin duda la localización real de Alex ¿o un segundo Alex? será clave para una temporada que marcará, seguramente, el final de la serie. ¿Veremos a Xavier dirigir toda una caravana hacia la capital de Colorado?, ¿tendremos viajes en el tiempo o una anomalía temporal?

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